Fintech

Gotówka widmo. Coraz trudniej ją wypłacić

W Polsce otrzymuje się trend redukowania fizycznych oddziałów bankowych. Tych jest coraz mniej.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:05
O liczbie oddziałów bankowych w Polsce systematycznie informuje serwis cashless.pl. Najnowsze dane, dotyczące końca września 2025 roku, pokazują, że tych znowu jest mniej.

Mniej oddziałów bankowych w Polsce

Z informacji przekazanych przez banki wynika, że pod koniec września 2025 roku w Polsce było w sumie nieco ponad 11,6 tys. punktów obsługi klientów bankowych. To spadek o 0,3 proc. w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego już 2025 roku. Jednocześnie 0,5 proc. zmalała też liczba oddziałów własnych, który jest w sumie 5331.

Najwięcej oddziałów ma Bank Pocztowy, co wynika przede wszystkim z dużej liczby placówek Poczty Polskiej. Ich liczba nie uległa zmianie z kwartału na kwartał. Na drugim miejscu plasuje się zrzeszenie BPS, któremu ubyło 6 oddziałów. Trzecie miejsce zajmuje największy bank w Polsce, czyli PKO BP. Ma ona 945 placówek własnych (bez zmian w porównaniu do Q2 2025) oraz 1177 wszystkich punktów obsługi (mniej o 11). 

Jedynym bankiem, który zwiększył liczbę oddziałów, jest Santander. Ich liczba zwiększyła się z 472 do 480. W sumie w porównaniu z drugim kwartałem w Polsce ubyło 28 oddziałów własnych banków. Mniej jest też punktów obsługi (o 34). To oznacza nieco trudniejszy dostęp do gotówki, bo systematycznie maleje też liczba bankomatów.

Image
telepolis
gotówka banki w Polsce gotówka w Polsce liczba oddziałów bankowych w Polsce dostęp do gotówki
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Cashless.pl