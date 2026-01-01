Gotówka widmo. Coraz trudniej ją wypłacić

O liczbie oddziałów bankowych w Polsce systematycznie informuje serwis cashless.pl. Najnowsze dane, dotyczące końca września 2025 roku, pokazują, że tych znowu jest mniej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mniej oddziałów bankowych w Polsce

Z informacji przekazanych przez banki wynika, że pod koniec września 2025 roku w Polsce było w sumie nieco ponad 11,6 tys. punktów obsługi klientów bankowych. To spadek o 0,3 proc. w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego już 2025 roku. Jednocześnie 0,5 proc. zmalała też liczba oddziałów własnych, który jest w sumie 5331.

Najwięcej oddziałów ma Bank Pocztowy, co wynika przede wszystkim z dużej liczby placówek Poczty Polskiej. Ich liczba nie uległa zmianie z kwartału na kwartał. Na drugim miejscu plasuje się zrzeszenie BPS, któremu ubyło 6 oddziałów. Trzecie miejsce zajmuje największy bank w Polsce, czyli PKO BP. Ma ona 945 placówek własnych (bez zmian w porównaniu do Q2 2025) oraz 1177 wszystkich punktów obsługi (mniej o 11).