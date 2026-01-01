Bezpieczeństwo

Ministerstwo Finansów alarmuje. Chodzi o zwrot podatku

Ministerstwo Finansów ostrzega Polaków. Resort wydał komunikat, z którym każdy powinien się zapoznać, szczególnie teraz.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:03
Na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat, w którym resort ostrzega przed oszustami. Ponownie, wraz z początkiem roku, próbują oni wykorzystać coroczne rozliczenie podatku PIT oraz związane z tym zwroty.

Ministerstwo Finansów ostrzega

Resort ostrzega przed oszustami, którzy rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail. W nich informują oni potencjalne ofiary o nadpłacie podatku PIT i związanym z tym zwrotem sporej kwoty. Ma to być spowodowane błędem w obliczeniach systemu.

W tej samej wiadomości oszuści proszą o rozpoczęcie procedury zwrotu poprzez potwierdzenie swoich danych bankowych. W e-mailu znajduje się link, pod którym mamy to zrobić. Ten prowadzi do fałszywej strony internetowej, za pomocą której przestępcy wyłudzają nasze dane.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają wiadomości e-mail, informujących o nadpłacie podatku i nakłaniających podatników do potwierdzenia danych identyfikacyjnych lub rachunku bankowego.

informuje Ministerstwo Finansów.

Wszelkie informacje o nadpłacie podatku możecie znaleźć w e-Urzędzie Skarbowym, na stronie podatki.gov.pl oraz w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Możecie tam śledzić między innymi status zwrotu podatku.

W przypadku gdy podatnik dostał wiadomość e-mail lub SMS, która budzi jego wątpliwości lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego, żądając wrażliwych informacji, podatnik powinien zadzwonić i wyjaśnić tą sytuację na infolinii KAS: 22 330 03 30.

dodaje resort.
telepolis
Ministerstwo Finansów zwrot podatku fałszywy zwrot podatku oszustwo na zwrot podatku Andrzej Domański Ministerstwo Finansów pilny komunikat Ministerstwo Finansów ostrzega
Zródła zdjęć: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Ministerstwo Finansów