Ministerstwo Finansów alarmuje. Chodzi o zwrot podatku

Na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat, w którym resort ostrzega przed oszustami. Ponownie, wraz z początkiem roku, próbują oni wykorzystać coroczne rozliczenie podatku PIT oraz związane z tym zwroty.

Ministerstwo Finansów ostrzega

Resort ostrzega przed oszustami, którzy rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail. W nich informują oni potencjalne ofiary o nadpłacie podatku PIT i związanym z tym zwrotem sporej kwoty. Ma to być spowodowane błędem w obliczeniach systemu.

W tej samej wiadomości oszuści proszą o rozpoczęcie procedury zwrotu poprzez potwierdzenie swoich danych bankowych. W e-mailu znajduje się link, pod którym mamy to zrobić. Ten prowadzi do fałszywej strony internetowej, za pomocą której przestępcy wyłudzają nasze dane.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają wiadomości e-mail, informujących o nadpłacie podatku i nakłaniających podatników do potwierdzenia danych identyfikacyjnych lub rachunku bankowego. informuje Ministerstwo Finansów.

Wszelkie informacje o nadpłacie podatku możecie znaleźć w e-Urzędzie Skarbowym, na stronie podatki.gov.pl oraz w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Możecie tam śledzić między innymi status zwrotu podatku.