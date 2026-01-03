Twoje punkty Santander wygasają? Nie daj się okraść

Wygasające punkty Santander

Cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości SMS. Informują w nich o rzekomo zgromadzonych punktach Santander, które mają wkrótce stracić ważność. To klasyczna socjotechnika. Złodzieje chcą, żebyś działał pod wpływem emocji i szybko kliknął w podany link.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak wygląda pułapka?

Kliknięcie w odnośnik przenosi użytkownika na fałszywą stronę. Witryna łudząco przypomina oficjalny serwis banku Santander. Na miejscu pojawia się prośba o podanie danych osobowych oraz numeru karty płatniczej.

Wszystkie wpisane informacje trafiają bezpośrednio do oszustów. Dzięki nim mogą oni wyczyścić Twoje konto lub wykorzystać dane do kolejnych przestępstw. Atak bazuje na zaufaniu do znanej marki i strachu przed utratą nagrody.

Jak nie dać się oszukać?

Przede wszystkim nie klikaj w linki przesyłane w wiadomościach SMS. Zachowaj czujność, gdy widzisz ponaglenia do zapłaty lub "ostatnią szansę" na odebranie bonusu. Prawdziwe banki rzadko stosują takie metody komunikacji.

Zawsze sprawdzaj adres strony internetowej, na której się znajdujesz. Jeśli coś budzi Twoje wątpliwości, natychmiast zamknij kartę przeglądarki. Nie podawaj danych karty płatniczej na stronach, do których trafiłeś przez link z SMS-a.

Co zrobić po ataku?

Jeśli wpisałeś już swoje dane, musisz działać błyskawicznie. Najpierw wyzeruj limity płatności w aplikacji i zastrzeż kartę. Każda sekunda ma tutaj ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Twoich środków.