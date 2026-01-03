Bezpieczeństwo

Twoje punkty Santander wygasają? Nie daj się okraść

Oszuści znów atakują klientów popularnego banku. Wykorzystują sprawdzony trik z punktami lojalnościowymi i presją czasu. Lepiej sprawdź swój telefon, bo możesz stracić pieniądze.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:30
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Twoje punkty Santander wygasają? Nie daj się okraść

Wygasające punkty Santander

Cyberprzestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości SMS. Informują w nich o rzekomo zgromadzonych punktach Santander, które mają wkrótce stracić ważność. To klasyczna socjotechnika. Złodzieje chcą, żebyś działał pod wpływem emocji i szybko kliknął w podany link.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak wygląda pułapka?

Kliknięcie w odnośnik przenosi użytkownika na fałszywą stronę. Witryna łudząco przypomina oficjalny serwis banku Santander. Na miejscu pojawia się prośba o podanie danych osobowych oraz numeru karty płatniczej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telefon MAXCOM MM 828 4G Czarny
Telefon MAXCOM MM 828 4G Czarny
0 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Smartfon REALME GT 7T 5G 12/256GB 6.78" 120Hz Żółty
Smartfon REALME GT 7T 5G 12/256GB 6.78" 120Hz Żółty
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 9a 5G 8/256GB 6.3" 120Hz Obsydian
Smartfon GOOGLE Pixel 9a 5G 8/256GB 6.3" 120Hz Obsydian
0 zł
2299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299.99 zł
Advertisement

Wszystkie wpisane informacje trafiają bezpośrednio do oszustów. Dzięki nim mogą oni wyczyścić Twoje konto lub wykorzystać dane do kolejnych przestępstw. Atak bazuje na zaufaniu do znanej marki i strachu przed utratą nagrody.

Jak nie dać się oszukać?

Przede wszystkim nie klikaj w linki przesyłane w wiadomościach SMS. Zachowaj czujność, gdy widzisz ponaglenia do zapłaty lub "ostatnią szansę" na odebranie bonusu. Prawdziwe banki rzadko stosują takie metody komunikacji.

Zawsze sprawdzaj adres strony internetowej, na której się znajdujesz. Jeśli coś budzi Twoje wątpliwości, natychmiast zamknij kartę przeglądarki. Nie podawaj danych karty płatniczej na stronach, do których trafiłeś przez link z SMS-a.

Co zrobić po ataku?

Jeśli wpisałeś już swoje dane, musisz działać błyskawicznie. Najpierw wyzeruj limity płatności w aplikacji i zastrzeż kartę. Każda sekunda ma tutaj ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Twoich środków.

Następnie skontaktuj się z infolinią banku Santander i zgłoś incydent. Uważnie monitoruj historię transakcji oraz kolejne próby kontaktu. Szybka reakcja to najlepszy sposób na ograniczenie strat po cyberataku.

Image
telepolis
cyberbezpieczeństwo Santander Bank Polska fałszywe SMS-y kradzież pieniędzy fałszywy SMS Santander Bank punkty santander oszustwo na wygasające punkty
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: CyberRescue