Tak wygląda Nothing Phone (4a). Premiera w marcu
Nothing oficjalnie pokazał wygląd smartfonu Phone (4a). Urządzenie zostanie zaprezentowane podczas wydarzenia w Londynie na początku marca.
Zmiany w konstrukcji i systemie kamer
Z opublikowanej grafiki wynika, że smartfon został wyposażony w potrójny zestaw aparatów z tyłu. Podobnie było w poprzedniku, modelu Phone (3a).
Producent zmienił układ diod Glyph. Zostały one przeniesione pod sekcję aparatów zamiast otaczać obiektywy.
Na prawej krawędzi obudowy przesunięto przyciski zasilania oraz głośności. Znajdują się one teraz wyżej niż w poprzednich modelach. Po lewej stronie umieszczono dedykowany przycisk Essential Key.
Nowy procesor oraz system Android 16
Nothing Phone (4a) ma otrzymać procesor Snapdragon 7s Gen 4. Smartfon będzie działać pod kontrolą oprogramowania Nothing OS 4.0, opartego na systemie Android 16. Urządzenie zaoferuje ekran AMOLED o przekątnej 6,82 cala i rozdzielczości 1,5K. Częstotliwość odświeżania obrazu wyniesie 120 Hz.
Całość zasili akumulator o pojemności 5400 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 80 W. Szef firmy Carl Pei zapowiedział nie tak dawno, że model ten zbliży serię średniopółkową do flagowców pod względem wydajności oraz materiałów. Oficjalna premiera odbędzie się 5 marca 2026 roku w Londynie.