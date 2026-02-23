Sprzęt

Tak wygląda Nothing Phone (4a). Premiera w marcu

Nothing oficjalnie pokazał wygląd smartfonu Phone (4a). Urządzenie zostanie zaprezentowane podczas wydarzenia w Londynie na początku marca.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:30
0
Zmiany w konstrukcji i systemie kamer

Zmiany w konstrukcji i systemie kamer

Z opublikowanej grafiki wynika, że smartfon został wyposażony w potrójny zestaw aparatów z tyłu. Podobnie było w poprzedniku, modelu Phone (3a).

Nothing Phone (3a)
0 opinii
Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a)
0 opinii
Ekran 6.77" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 2.5 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Nothing Phone (3a) Pro
0 opinii
Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (3a) Pro
0 opinii
Ekran 6.77" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 2.5 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz: Nothing Phone (3a) i (3a) Pro: oryginalne i bardzo opłacalne (test)

Producent zmienił układ diod Glyph. Zostały one przeniesione pod sekcję aparatów zamiast otaczać obiektywy.

Na prawej krawędzi obudowy przesunięto przyciski zasilania oraz głośności. Znajdują się one teraz wyżej niż w poprzednich modelach. Po lewej stronie umieszczono dedykowany przycisk Essential Key.

Nowy procesor oraz system Android 16

Nothing Phone (4a) ma otrzymać procesor Snapdragon 7s Gen 4. Smartfon będzie działać pod kontrolą oprogramowania Nothing OS 4.0, opartego na systemie Android 16. Urządzenie zaoferuje ekran AMOLED o przekątnej 6,82 cala i rozdzielczości 1,5K. Częstotliwość odświeżania obrazu wyniesie 120 Hz.

Całość zasili akumulator o pojemności 5400 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 80 W. Szef firmy Carl Pei zapowiedział nie tak dawno, że model ten zbliży serię średniopółkową do flagowców pod względem wydajności oraz materiałów. Oficjalna premiera odbędzie się 5 marca 2026 roku w Londynie.

Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Nothing
Źródła tekstu: Nothing, fonearena