Tanio to już było. Chińczycy też chcą nas golić jak owce

Sytuacja na rynku podzespołów komputerowych jest aktualnie bardzo nieciekawa. Mówimy zarówno o niskiej dostępności, jak i wysokich cenach. Najtańsze moduły RAM DDR5-4800 o pojemności 16 GB zaczynają się od pułapu 799 złotych, a za bardziej przyszłościowy zestaw DDR5-6000 o pojemności 32 GB trzeba zapłacić już zawrotne 1699 złotych. Również laptopy, SSD i karty graficzne drożeją z tygodnia na tydzień.

Państwo Środka potrzebuje własnych kości HBM3

Powodem tej sytuacji jest oczywiście szaleństwo na sztuczną inteligencję. Najwięksi dostawcy DRAM i NAND, czyli Samsung, SK hynix oraz Micron, wolą sprzedawać swoje kości do hyperscalerów, którzy kupują ilości hurtowe i płacą więcej. Tym samym wiele osób pokładało nadzieje w chińskich producentach, jak CXMT. Niestety, oni też chcą zarobić na AI.

Najnowsze oferty na chińskiej platformie sprzedażowej JD.com na moduły RAM nie pozostawiają złudzeń. Modele od największych producentów z Państwa Środka dogoniły zachodnie standardy. Przykładowo zestaw 32 GB od KingBank to wydatek 3629 renminbi, czyli równowartość około 1879 złotych. Za komplet 64 GB trzeba zapłacić już ok. 3499 złotych.