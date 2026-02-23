Już nie kupisz Steam Decka. Problemy z RAM-em go dopadły
Steam Deck i podobne konstrukcje z Windowsem przez ostatnie kilka miesięcy uchodziły za bezpieczne, gamingowe alternatywy w czasach szalejących cen pamięci. Jednak rzeczywistość szybko to zweryfikowała.
Jeśli planowałeś zakup Steam Decka, to jest na to stanowczo za późno: sprzętu już nie ma i w najbliższym czasie nie będzie. Na głównej stronie sklepu możemy zobaczyć komunikat:
Uwaga: w niektórych regionach Steam Deck OLED może być czasowo niedostępny ze względu na braki pamięci i dysków.
Oczywiście mogliśmy się tego spodziewać. Jeszcze w ubiegłym tygodniu pisałem, że wkrótce tych urządzeń może zabraknąć, ponieważ znikają one z wielu rynków. I jak widać, miałem rację.
Nie kupisz już Steam Decka
Oczywiście to nie tak, że urządzenia tego nie da się już nigdzie dostać. Wciąż jest ono dostępne w innych sklepach. Problem w tym, że o ile wersja OLED 512 GB na stronie Valve jest wyceniona na 2599 zł, tak w Media Expert należy za nią zapłacić już 2859,05 zł. Natomiast wycofany wariant LCD 256 GB na Steam kosztował 1899 zł, a w Media Expert jest za 2199 zł. Tu jednak należy podkreślić, że ta wersja już nie wróci na rynek. Jak możemy przeczytać na stronie sklepu Valve:
Steam Deck LCD 256 GB nie jest już produkowany i po wyprzedaniu nie będzie już dostępny.
Oczywiście Steam Deck OLED prędzej, czy później wróci do oferty. Biorąc jednak pod uwagę stale rosnące niedobory układów RAM oraz to, że Valve chce w tym roku wydać Steam Machine, oraz gogle VR, to nastąpi to raczej później. Tylko czy to aby na pewno jest to aż tak duży kłopot?
Niestety, ale tak. Steam OS sprawdza się w sprzętach tego typu znacznie lepiej, od Windowsa. Na szczęście mamy do dyspozycji Lenovo Legion Go S w fioletowej wersji ze Steam OS na pokładzie. Jest to urządzenie zauważalnie wydajniejsze od Steam Decka. Nie ma jednak dwóch dużych paneli dotykowych, które są użyteczne w niektórych grach. I co bardziej istotne, oferuje ekran LCD, a nie OLED. I chociaż sam jestem właścicielem sprzętu od Lenovo, to muszę przyznać, że różnica w obrazie w tym wypadku naprawdę robi duże wrażenie.