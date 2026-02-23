Już nie kupisz Steam Decka. Problemy z RAM-em go dopadły

Jeśli planowałeś zakup Steam Decka, to jest na to stanowczo za późno: sprzętu już nie ma i w najbliższym czasie nie będzie. Na głównej stronie sklepu możemy zobaczyć komunikat:

Dalsza część tekstu pod wideo

Uwaga: w niektórych regionach Steam Deck OLED może być czasowo niedostępny ze względu na braki pamięci i dysków.

Oczywiście mogliśmy się tego spodziewać. Jeszcze w ubiegłym tygodniu pisałem, że wkrótce tych urządzeń może zabraknąć, ponieważ znikają one z wielu rynków. I jak widać, miałem rację.

Nie kupisz już Steam Decka

Oczywiście to nie tak, że urządzenia tego nie da się już nigdzie dostać. Wciąż jest ono dostępne w innych sklepach. Problem w tym, że o ile wersja OLED 512 GB na stronie Valve jest wyceniona na 2599 zł, tak w Media Expert należy za nią zapłacić już 2859,05 zł. Natomiast wycofany wariant LCD 256 GB na Steam kosztował 1899 zł, a w Media Expert jest za 2199 zł. Tu jednak należy podkreślić, że ta wersja już nie wróci na rynek. Jak możemy przeczytać na stronie sklepu Valve:

Steam Deck LCD 256 GB nie jest już produkowany i po wyprzedaniu nie będzie już dostępny.

Oczywiście Steam Deck OLED prędzej, czy później wróci do oferty. Biorąc jednak pod uwagę stale rosnące niedobory układów RAM oraz to, że Valve chce w tym roku wydać Steam Machine, oraz gogle VR, to nastąpi to raczej później. Tylko czy to aby na pewno jest to aż tak duży kłopot?