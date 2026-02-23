Sprzęt

Action 44 zł za takie, Xiaomi chce dwie stówy

W sieci sklepów Action dostępny jest gadżet dla właścicieli psów i kotów, który przyciąga uwagę bardzo niską ceną. Jest to elektryczne poidło z podświetleniem LED, pełniące funkcję domowej fontanny.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:59
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Action 44 zł za takie, Xiaomi chce dwie stówy

Tania alternatywa dla produktów znanych marek

Elektryczne poidło z podświetleniem LED kosztuje w Action dokładnie 43,99 zł. Dla porównania, za inteligentne fontanny od popularnych producentów elektroniki, takich jak Xiaomi, trzeba zapłacić zazwyczaj od 160 do 230 zł. Poidło z dyskontu oferuje zbliżone parametry techniczne przy zachowaniu prostej konstrukcji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sprzęt ma pojemność 2 litrów i jest dostępny w dwóch kolorach: białym oraz szarym. Został wykonany z tworzywa sztucznego i ma kwadratowy kształt. Z boku obudowy znajduje się wskaźnik, który pozwala monitorować ilość pozostałego płynu bez konieczności zdejmowania pokrywy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Szuflada do lodówek YETICOOL SX3
Szuflada do lodówek YETICOOL SX3
0 zł
1099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099.99 zł
Panel SAMSUNG BESPOKE do zmywarki DW-S24PEU41 60 cm Elegancki granat
Panel SAMSUNG BESPOKE do zmywarki DW-S24PEU41 60 cm Elegancki granat
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Panel fotowoltaiczny YETICOOL SP100W
Panel fotowoltaiczny YETICOOL SP100W
0 zł
1499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499.99 zł
Advertisement

Filtracja i zasilanie przez port USB

Produkt został wyposażony w automatyczny filtr, który oczyszcza wodę z zanieczyszczeń i sierści. Producent deklaruje ciche działanie pompy, co ma znaczenie w przypadku urządzeń pracujących w trybie ciągłym. Fontanna wymusza obieg wody, co według opinii weterynarzy zachęca koty do częstszego nawadniania organizmu.

Action 44 zł za takie, Xiaomi chce dwie stówy

Poidło zostało wyposażone w oświetlenie LED, które ułatwia lokalizację urządzenia w nocy. Do zasilania służy standardowy port USB, co pozwala na podłączenie go do ładowarki telefonicznej lub powerbanka. Urządzenie jest przeznaczone zarówno dla kotów, jak i mniejszych psów.

Elektryczne poidło z podświetleniem LED w Action
Image
telepolis
Action tania elektronika tania elektronika w Action okazja w action tanie zakupy akcesoria dla zwierząt poidło dla kota poidło dla psa Elektryczne poidło z podświetleniem LED
Zródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis.pl, Action
Źródła tekstu: Action