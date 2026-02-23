Action 44 zł za takie, Xiaomi chce dwie stówy
W sieci sklepów Action dostępny jest gadżet dla właścicieli psów i kotów, który przyciąga uwagę bardzo niską ceną. Jest to elektryczne poidło z podświetleniem LED, pełniące funkcję domowej fontanny.
Tania alternatywa dla produktów znanych marek
Elektryczne poidło z podświetleniem LED kosztuje w Action dokładnie 43,99 zł. Dla porównania, za inteligentne fontanny od popularnych producentów elektroniki, takich jak Xiaomi, trzeba zapłacić zazwyczaj od 160 do 230 zł. Poidło z dyskontu oferuje zbliżone parametry techniczne przy zachowaniu prostej konstrukcji.
Sprzęt ma pojemność 2 litrów i jest dostępny w dwóch kolorach: białym oraz szarym. Został wykonany z tworzywa sztucznego i ma kwadratowy kształt. Z boku obudowy znajduje się wskaźnik, który pozwala monitorować ilość pozostałego płynu bez konieczności zdejmowania pokrywy.
Filtracja i zasilanie przez port USB
Produkt został wyposażony w automatyczny filtr, który oczyszcza wodę z zanieczyszczeń i sierści. Producent deklaruje ciche działanie pompy, co ma znaczenie w przypadku urządzeń pracujących w trybie ciągłym. Fontanna wymusza obieg wody, co według opinii weterynarzy zachęca koty do częstszego nawadniania organizmu.
Poidło zostało wyposażone w oświetlenie LED, które ułatwia lokalizację urządzenia w nocy. Do zasilania służy standardowy port USB, co pozwala na podłączenie go do ładowarki telefonicznej lub powerbanka. Urządzenie jest przeznaczone zarówno dla kotów, jak i mniejszych psów.