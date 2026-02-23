Action 44 zł za takie, Xiaomi chce dwie stówy

Tania alternatywa dla produktów znanych marek

Elektryczne poidło z podświetleniem LED kosztuje w Action dokładnie 43,99 zł. Dla porównania, za inteligentne fontanny od popularnych producentów elektroniki, takich jak Xiaomi, trzeba zapłacić zazwyczaj od 160 do 230 zł. Poidło z dyskontu oferuje zbliżone parametry techniczne przy zachowaniu prostej konstrukcji.

Sprzęt ma pojemność 2 litrów i jest dostępny w dwóch kolorach: białym oraz szarym. Został wykonany z tworzywa sztucznego i ma kwadratowy kształt. Z boku obudowy znajduje się wskaźnik, który pozwala monitorować ilość pozostałego płynu bez konieczności zdejmowania pokrywy.

Filtracja i zasilanie przez port USB

Produkt został wyposażony w automatyczny filtr, który oczyszcza wodę z zanieczyszczeń i sierści. Producent deklaruje ciche działanie pompy, co ma znaczenie w przypadku urządzeń pracujących w trybie ciągłym. Fontanna wymusza obieg wody, co według opinii weterynarzy zachęca koty do częstszego nawadniania organizmu.