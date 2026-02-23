Przejął kontrolę nad 6700 odkurzaczami. Jak? Niechcący

Sytuacja jest naprawdę kuriozalna. Jak Sammy podkreślił w rozmowie z The Verge, nie włamał się na serwery DJI, nie złamał żadnych zabezpieczeń, ani nie ominął żadnych blokad. Jedyne co zrobił, to zdobył indywidualny token swojego odkurzacza i posłużył się inżynierią wsteczną.

Przypadkiem przejął kontrolę nad tysiącami odkurzaczy

Jego aplikacja dała mu dostęp do 6700 odkurzaczy tego modelu na całym świecie. Mógł podglądać ludzi, podsłuchiwać ich, miał plany ich pomieszczeń, które zostały wygenerowane przez odkurzacze, a także dostał możliwość zdalnego przejęcia kontroli nad każdym z nich.

Kiedy tylko to odkrył, to natychmiast skontaktował się z DJI. Firma natomiast potraktowała to poważnie i wydała kilka łatek, które zainstalowała po stronie serwera. Jak jednak Sammy Adoufal podkreśla, nie wszystkie problemy zostały rozwiązane. Jednak tu nie podał szczegółów, aby nie kusić losu.