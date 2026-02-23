Sprzęt

Przejął kontrolę nad 6700 odkurzaczami. Jak? Niechcący

Sammy Adoufal, pracujący nad rozwiązaniami AI, postanowił odtworzyć protokół komunikacji z serwerami swojego odkurzacza DJI Romo poprzez Claude Code, tak aby móc sterować swoim urządzeniem przy pomocy pada do PlayStation. Całkowicie przypadkiem przejął kontrolę nad 6700 egzemplarzami tego urządzenia.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:41
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Przejął kontrolę nad 6700 odkurzaczami. Jak? Niechcący

Sytuacja jest naprawdę kuriozalna. Jak Sammy podkreślił w rozmowie z The Verge, nie włamał się na serwery DJI, nie złamał żadnych zabezpieczeń, ani nie ominął żadnych blokad. Jedyne co zrobił, to zdobył indywidualny token swojego odkurzacza i posłużył się inżynierią wsteczną. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Czasami lepiej Poodkurzać w starym stylu

Przypadkiem przejął kontrolę nad tysiącami odkurzaczy

Jego aplikacja dała mu dostęp do 6700 odkurzaczy tego modelu na całym świecie. Mógł podglądać ludzi, podsłuchiwać ich, miał plany ich pomieszczeń, które zostały wygenerowane przez odkurzacze, a także dostał możliwość zdalnego przejęcia kontroli nad każdym z nich.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Odkurzacz SAMSUNG Jet 95 Premium VS20C954FTB GE z funkcją mycia i polerowania
Odkurzacz SAMSUNG Jet 95 Premium VS20C954FTB GE z funkcją mycia i polerowania
0 zł
2699 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699 zł
Odkurzacz MPM GoFlex MOD-71
Odkurzacz MPM GoFlex MOD-71
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Odkurzacz ROBOROCK H60 Biały
Odkurzacz ROBOROCK H60 Biały
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Advertisement

Kiedy tylko to odkrył, to natychmiast skontaktował się z DJI. Firma natomiast potraktowała to poważnie i wydała kilka łatek, które zainstalowała po stronie serwera. Jak jednak Sammy Adoufal podkreśla, nie wszystkie problemy zostały rozwiązane. Jednak tu nie podał szczegółów, aby nie kusić losu. 

Czasami lepiej Poodkurzać w starym stylu

Podkreślił jednak, że największym problemem jest to, że wszystkie dane na serwerach są przechowywane w postaci zwykłego tekstu. Tym samym osoba, która ma do niego dostęp. To pokazuje, że inteligentny odkurzacz, urządzenie tak wygodne i jednocześnie niepozorne, może stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa naszego mienia i nas samych. 

Image
telepolis
DJI DJI Romo Włamanie do odkurzacza
Zródła zdjęć: abdullah serbest / Shutterstock.com
Źródła tekstu: The Verge