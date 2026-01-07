Sprzęt

To pierwszy taki SSD na świecie. Nie kupimy go w sklepach

Nie każdy producent goni samą wydajność. Dla wielu zastosowań dużo ważniejsza potrafi być pojemność, pobór mocy i rozmiar dysku.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 07 STY 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
To pierwszy taki SSD na świecie. Nie kupimy go w sklepach

Chociaż Micron oficjalnie wycofał się z rynku konsumenckiego, nie oznacza to braku nowych produktów. Zapowiedziano właśnie nową serię nośników półprzewodnikowych dla segmentu OEM, która pod względem specyfikacji wygląda bardzo obiecująco. Mowa m.in. o pierwszym na świecie SSD w formacie M.2 2230 i pojemności 4 TB.

Dalsza część tekstu pod wideo

To nie jest demon wydajności - osiąga do 11 000 MB/s

Micron 3610 to rodzina, która łączy interfejs PCI Express 5.0 x4 z kośćmi QLC NAND nowej generacji. Chociaż nie zdradzono zastosowanego kontrolera, to wiemy, że mamy tutaj do czynienia z konstrukcja pozbawioną pamięci DRAM. Do wyboru są trzy pojemności - 1, 2 i 4 TB oraz trzy najpopularniejsze rozmiary - M.2 2230, 2242 i 2280.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Dysk KINGSTON Fury Renegade G5 1TB SSD
Dysk KINGSTON Fury Renegade G5 1TB SSD
0 zł
949.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 949.99 zł
Dysk LEXAR NM790 1TB SSD
Dysk LEXAR NM790 1TB SSD
0 zł
519.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 519.99 zł
Dysk KINGSTON KC600 2TB SSD
Dysk KINGSTON KC600 2TB SSD
0 zł
1279.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1279.99 zł
Advertisement

Nowe nośniki mają też wyróżniać się lepszą efektywnością energetyczną. Według danych Amerykanów wydajność na wat została poprawiona o 43%, co bezpośrednio przekłada się na dłuższy czas pracy laptopów i handheldów.

To pierwszy taki SSD na świecie. Nie kupimy go w sklepach

Osiągi jak zwykle powiązane są z konkretną pojemnością:

  • Micron 3610 (1 TB) - do 11 000 MB/s dla odczytu i do 7200 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 850 000 IOPS dla odczytu i 1 500 000 IOPS dla zapisu losowego;
  • Micron 3610 (2 TB) - do 11 000 MB/s dla odczytu i do 9300 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 500 000 IOPS dla odczytu i 1 600 000 IOPS dla zapisu losowego;
  • Micron 3610 (4 TB) - do 11 000 MB/s dla odczytu i do 9300 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 500 000 IOPS dla odczytu i 1 600 000 IOPS dla zapisu losowego;

Data premiery, sugerowane ceny i warunki gwarancji pozostają nieznane. Micron nie ma zamiaru oferować tych SSD w sklepach, zamiast tego dostarczy je producentom laptopów, konsol, Mini PC, gotowych zestawów komputerowych i innych. Nie oznacza to jednak, że wybrani sprzedawcy nie dodadzą go do swojej oferty na własną rękę.

Image
telepolis
micron SSD QLC PCIe 5.0 PCI Express 5.0 nośnik półprzewodnikowy M.2 2280 M.2 2230 Micron 3610
Zródła zdjęć: Micron
Źródła tekstu: Micron, oprac. własne