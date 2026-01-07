To pierwszy taki SSD na świecie. Nie kupimy go w sklepach

Chociaż Micron oficjalnie wycofał się z rynku konsumenckiego, nie oznacza to braku nowych produktów. Zapowiedziano właśnie nową serię nośników półprzewodnikowych dla segmentu OEM, która pod względem specyfikacji wygląda bardzo obiecująco. Mowa m.in. o pierwszym na świecie SSD w formacie M.2 2230 i pojemności 4 TB.

Dalsza część tekstu pod wideo

To nie jest demon wydajności - osiąga do 11 000 MB/s

Micron 3610 to rodzina, która łączy interfejs PCI Express 5.0 x4 z kośćmi QLC NAND nowej generacji. Chociaż nie zdradzono zastosowanego kontrolera, to wiemy, że mamy tutaj do czynienia z konstrukcja pozbawioną pamięci DRAM. Do wyboru są trzy pojemności - 1, 2 i 4 TB oraz trzy najpopularniejsze rozmiary - M.2 2230, 2242 i 2280.

Nowe nośniki mają też wyróżniać się lepszą efektywnością energetyczną. Według danych Amerykanów wydajność na wat została poprawiona o 43%, co bezpośrednio przekłada się na dłuższy czas pracy laptopów i handheldów.

Osiągi jak zwykle powiązane są z konkretną pojemnością:

Micron 3610 (1 TB) - do 11 000 MB/s dla odczytu i do 7200 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 850 000 IOPS dla odczytu i 1 500 000 IOPS dla zapisu losowego;

Micron 3610 (2 TB) - do 11 000 MB/s dla odczytu i do 9300 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 500 000 IOPS dla odczytu i 1 600 000 IOPS dla zapisu losowego;

Micron 3610 (4 TB) - do 11 000 MB/s dla odczytu i do 9300 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 500 000 IOPS dla odczytu i 1 600 000 IOPS dla zapisu losowego;