Telewizja i VoD

Ten kryminał Netflixa ma potencjał na wielki hit. Premiera 15 stycznia

Netflix bardzo chętnie przygarnia do swojej biblioteki ekranizacje książek kryminalnych. I tym razem nie jest to mowa o Harlanie Cobenie. Platforma tym razem sięgnęła po klasykę gatunku i powieść niezawodnej Agathy Christie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:11
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ten kryminał Netflixa ma potencjał na wielki hit. Premiera 15 stycznia

"Siedem zegarów Agathy Christie"

To najnowszy serial kryminalny, który będzie miał premierę już za tydzień na Netflixie. Warto zanotować sobie datę 15 stycznia 2026, aby nie przegapić kultowej pozycji. To nic innego, jak ekranizacja poczytnej powieści "Tajemnica siedmiu zegarów", w której młodzi arystokraci żartują sobie z kolegi rozstawiając mu budziki. Niestety, tak się niefortunnie składa, że znajdują go martwego, a budzików jest siedem, zamiast osiem. I tak właśnie rozpoczyna się śledztwo w sprawie tajemniczego morderstwa i bractwa, które zaczyna prowadzić bystra młoda arystokratka.

Dalsza część tekstu pod wideo

Już jak pisaliśmy, jakiś czas temu, w jednej z głównych ról zobaczymy Martina Freemana, którego większość widzów z pewnością kojarzy z roli sympatycznego Doktora Watsona w Sherlocku Holmesie. Ale to nie on będzie detektywem w "Siedmiu zegarach Agathy Christie". Rozwikłaniem zagadki zajmie się tym razem Mia McKenna-Bruce, która wcieliła się w rolę Eileen "Bundle" Brent.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SAMSUNG UE40F6002FK 40" LED Tizen TV HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG UE40F6002FK 40" LED Tizen TV HDMI 2.1
0 zł
1699 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699 zł
Telewizor SAMSUNG UE85U8092F 85" LED 4K Tizen
Telewizor SAMSUNG UE85U8092F 85" LED 4K Tizen
0 zł
6499 zł - najniższa cena
Kup teraz 6499 zł
Telewizor SONY BRAVIA 9 K85XR90PAEP 85" MINILED 4K 120Hz Google TV Dolby Vision Dolby Atmos Full Aray HDMI 2.1
Telewizor SONY BRAVIA 9 K85XR90PAEP 85" MINILED 4K 120Hz Google TV Dolby Vision Dolby Atmos Full Aray HDMI 2.1
0 zł
16499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 16499.99 zł
Advertisement

W sieci pojawił się kolejny, drugi już zwiastun, który zdradza kilka nowych szczegółów oraz sprawia, że nasz apetyt rośnie. 

Trzy zabójcze odcinki

"Siedem zegarów Agathy Christie" to serial, idealny do obejrzenia w jeden wieczór. To co go wyróżnia, to fakt, że składa się on jedynie z trzech odcinków. 

Image
telepolis
najlepsze seriale na Netflixie Netflix seriale na raz netflix seriale serial kryminalny seriale netflix Siedem zegarów Agathy Christie
Zródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix