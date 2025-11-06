Netflix bierze się za kryminał Agathy Christie. Krótko i na temat
Netflix kocha kryminały. Mamy ta to kolejne dowody. Po cyklu adaptacji książek Harlana Cobena, sięgnął po klasykę gatunku. "Siedem zegarów Agathy Christie" to najnowszy serial kryminalny, oparty na jednej z powieści tej legendarnej autorki. W jednej z ról zobaczymy słynną postać znaną z Sherlocka Holmesa.
"Siedem zegarów Agathy Christie" czy nas zachwyci?
Jest wielka szansa na to, bowiem w jednej z głównych ról został obsadzony Martin Freeman, którego większość z nas może kojarzyć z postaci Doktora Watsona, w którą wcielił się z słynnym serialu o Sherlocku Holmesie. To właśnie ta rola uczyniła go prawdziwą gwiazdą. Ale to nie on tym razem będzie zajmował się rozwikłaniem tajemniczej zagadki - ten obowiązek spadnie na osobę po której nikt nie spodziewałby się detektywistycznych zapędów. Głównym detektywem będzie energiczna i dociekliwa młoda dama - Eileen "Bundle" Brent, w którą wcieliła się Mia McKenna-Bruce.
Serial, o którym mowa, to adaptacja książki pod tytułem "Tajemnica siedmiu zegarów". Scenariusz to dzieło Chrisa Chibnalla, znanego z hitowego serialu kryminalnego "Broadchurch". Reżyserem zaś jest Chris Sweeney, którego możemy kojarzyć z serialu "Turysta". W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun.
"Siedem zegarów Agathy Christie" mamy datę premiery
" W tym pomieszczeniu jest ktoś, kto wie znacznie więcej niż nam mówi" - te słowa, które padają w zwiastunie są tym, co podsyca naszą ciekawość i już od pierwszych sekund buduje napięcie. Przenosimy się w lata 20. XX wieku. Akcja powieści rozgrywa się w rezydencji Chimneys, w której ginie młody mężczyzna. Trzeba przyznać, że zwiastun serialu opartego na literaturze królowej kryminałów przekonuje. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z prawdziwą perełką. A czy oczekiwania zostaną spełnione? O tym przekonamy się już 15 stycznia 2026 roku. Będzie to doskonała okazja do obejrzenia całości w jeden wieczór, bowiem serial będzie składał się jedynie z trzech odcinków.