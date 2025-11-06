Netflix bierze się za kryminał Agathy Christie. Krótko i na temat

"Siedem zegarów Agathy Christie" czy nas zachwyci?

Jest wielka szansa na to, bowiem w jednej z głównych ról został obsadzony Martin Freeman, którego większość z nas może kojarzyć z postaci Doktora Watsona, w którą wcielił się z słynnym serialu o Sherlocku Holmesie. To właśnie ta rola uczyniła go prawdziwą gwiazdą. Ale to nie on tym razem będzie zajmował się rozwikłaniem tajemniczej zagadki - ten obowiązek spadnie na osobę po której nikt nie spodziewałby się detektywistycznych zapędów. Głównym detektywem będzie energiczna i dociekliwa młoda dama - Eileen "Bundle" Brent, w którą wcieliła się Mia McKenna-Bruce.

Serial, o którym mowa, to adaptacja książki pod tytułem "Tajemnica siedmiu zegarów". Scenariusz to dzieło Chrisa Chibnalla, znanego z hitowego serialu kryminalnego "Broadchurch". Reżyserem zaś jest Chris Sweeney, którego możemy kojarzyć z serialu "Turysta". W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun.

"Siedem zegarów Agathy Christie" mamy datę premiery