Anbernic RG477V: nowa retro konsola z ekranem 120 Hz i potężnym MediaTekiem
Fani retro konsol mogą zacierać ręce. Anbernic wprowadza na rynek kolejny handheld do gier w klasycznym stylu. Model RG477V to w dużej mierze pionowa wersja znanego RG477M, która kusi ekranem 4:3 o odświeżaniu 120 Hz oraz wydajnym układem Dimensity 8300.
Chiński producent konsol przenośnych oficjalnie zaprezentował model Anbernic RG477V. Urządzenie wpisuje się w popularny ostatnio trend pionowych handheldów, nawiązujących formą do klasycznego Game Boya, ale oferuje specyfikację, która pozwala na znacznie więcej niż tylko proste gry 8-bitowe.
Front urządzenia zajmuje 4,7-calowy wyświetlacz LTPS In-Cell o proporcjach 4:3. Rozdzielczość wynosi 1280 x 960 pikseli, ale największym atutem panelu jest odświeżanie na poziomie 120 Hz. Producent zaimplementował tu również funkcję BFI, która ma poprawiać płynność i ostrość ruchu w grach działających w 60 klatkach na sekundę.
Pod ekranem znajdziemy klasyczny układ przycisków, w tym joysticki z efektem Halla, odporne na driftowanie, które dodatkowo wyposażono w podświetlenie RGB.
Sercem konsoli jest układ MediaTek Dimensity 8300, wykonany w procesie technologicznym 4 nm. Jednostka ta składa się z jednego rdzenia Cortex-A715 taktowanego zegarem 3,35 GHz, trzech rdzeni Cortex-A715 (3,2 GHz) oraz czterech energooszczędnych rdzeni Cortex-A510 (2,2 GHz). Za grafikę odpowiada GPU Mali-G615 MC6.
Ten sam SoC znajdziemy w smartfonach średniej klasy w rodzaju Xiaomi 14T, więc w takim sprzęcie powinien spisać się ponadprzeciętnie. Konfiguracja Anbernic RG477V, wspierana przez aktywne chłodzenie, ma zapewnić płynną emulację bardziej wymagających platform, w tym PlayStation 2 oraz Nintendo Wii U. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14, co daje dostęp do szerokiej biblioteki gier mobilnych oraz ponad 30 różnych emulatorów.
Do wyboru są dwa warianty pamięciowe – z 8 GB RAM LPDDR5X i 128 GB pamięci wewnętrznej UFS oraz 12 GB i 256 GB. Miejsce na dane można dodatkowo rozbudować za pomocą kart microSD (do 2 TB).
Anbernic RG477V został wyposażony w ogniwo o pojemności 5500 mAh, które ma wystarczyć na nawet 8 godzin rozgrywki. Ładowanie odbywa się przez port USB-C z mocą 27 W.
Na pokładzie nie zabrakło łączności: Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3. Ciekawostką jest obsługa wyjścia wideo DisplayPort przez USB-C (do 1080p), co umożliwia nie tylko granie na dużym ekranie, ale także rozgrywkę w trybie dwuekranowym – idealną dla emulatorów Nintendo DS i 3DS.
Ceny i dostępność
Konsola dostępna jest na stronie producenta w dwóch kolorach: czarnym oraz szarym. W promocji na start ceny bez dodatkowej karty pamięci prezentują się następująco:
- Wersja 8 + 128 GB: 199,99 USD (ok. 720 zł bez VAT),
- Wersja 12 + 256 GB: 239,99 USD (ok. 860 zł bez VAT).
Sprzęt jest też dostępny w sklepie Anbernic na AliExpress za 904 zł (z wliczonym VAT, ale trzeba dopłacić ok. 74 zł za wysyłkę do Polski).