Honor szykuje trzy nowe flagowce. Będzie Magic8 Air

Rodzina Honor Magic8 wkrótce się powiększy. Według najnowszego przecieku producent kończy prace nad trzema kolejnymi smartfonami – Honor Magic 8S, Magic8 Air i Magic8 RSR.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:27
0
Informacje pochodzą od znanego tipstera Fixed Focus Digital, który ujawnił szczegóły nowych urządzeń na platformie Weibo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pierwszy z nowych telefonów, Honor Magic8S ma być mniejszym i smuklejszym modelem, o którym plotkowano od pewnego czasu – pojawiał się w przeciekach już w listopadzie. Smartfon ma korzystać z nowego układu MediaTek Dimensity 9500 i otrzymać płaski ekran OLED o przekątnej 6,3 cala, rozdzielczości 1,5K i adaptacyjnym odświeżaniu LTPO.

Telefon ma trafić na rynek w czterech kolorach: białym Feather White, czarnym Shadow Black, pomarańczowym Light Orange i fioletowym Fairy Purple. Konstrukcja ma obejmować metalową ramkę oraz ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych pod ekranem.

Ultracienki Honor Magic8 Air

Całkowitą nowością ma być Magic8 Air, nawiązujący do mody na płaskie obudowy. Wiele wskazuje na to, że Honor podąży tu za trendem mukłych smartfonów, zapoczątkowanym przez Apple i jego serię iPhone Air.

Na razie niewiele wiadomo o specyfikacji tego modelu, ale wcześniejsze doniesienia mówiły o tajemniczym urządzeniu o grubości zaledwie 5-6 mm, z ekranem 6,31 cala, głównym aparatem 200 Mpix, dodatkową jednostką z teleobiektywem oraz baterią o pojemności około 5500 mAh. Nie można wykluczyć, że chodzi właśnie o Magic8 Air. Z drugiej strony te parametry pasują  też do modelu Honor Magic8S.

Tipster dodał też, że Honor pracuje nad modelem bardziej przypominającym iPhone’a niż seria Honor 500, co dodatkowo sugeruje podobieństwa stylistyczne do urządzeń Apple.

Sportowy Honor Magic8 RSR

Ostatnim z nadchodzących modeli będzie Magic 8 RSR, naturalny następca Magic7 RSR Porsche Design. Jak wynika z przecieku, urządzenie ma być bardzo zbliżone do Magic8 Pro pod względem wyposażenia i pełnić rolę sportowej lub limitowanej edycji topowego modelu. Także i tu należy się spodziewać nawiązań do marki Porsche.

Według Fixed Focus Digital premiera modeli Honor Magic8, Honor Magic8 Air oraz Magic8 RSR zaplanowana jest na drugą połowę stycznia 2026 roku.

Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: GizmoChina