Honor szykuje trzy nowe flagowce. Będzie Magic8 Air

Informacje pochodzą od znanego tipstera Fixed Focus Digital, który ujawnił szczegóły nowych urządzeń na platformie Weibo.

Pierwszy z nowych telefonów, Honor Magic8S ma być mniejszym i smuklejszym modelem, o którym plotkowano od pewnego czasu – pojawiał się w przeciekach już w listopadzie. Smartfon ma korzystać z nowego układu MediaTek Dimensity 9500 i otrzymać płaski ekran OLED o przekątnej 6,3 cala, rozdzielczości 1,5K i adaptacyjnym odświeżaniu LTPO.

Telefon ma trafić na rynek w czterech kolorach: białym Feather White, czarnym Shadow Black, pomarańczowym Light Orange i fioletowym Fairy Purple. Konstrukcja ma obejmować metalową ramkę oraz ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych pod ekranem.

Ultracienki Honor Magic8 Air

Całkowitą nowością ma być Magic8 Air, nawiązujący do mody na płaskie obudowy. Wiele wskazuje na to, że Honor podąży tu za trendem mukłych smartfonów, zapoczątkowanym przez Apple i jego serię iPhone Air.

Na razie niewiele wiadomo o specyfikacji tego modelu, ale wcześniejsze doniesienia mówiły o tajemniczym urządzeniu o grubości zaledwie 5-6 mm, z ekranem 6,31 cala, głównym aparatem 200 Mpix, dodatkową jednostką z teleobiektywem oraz baterią o pojemności około 5500 mAh. Nie można wykluczyć, że chodzi właśnie o Magic8 Air. Z drugiej strony te parametry pasują też do modelu Honor Magic8S.

Tipster dodał też, że Honor pracuje nad modelem bardziej przypominającym iPhone’a niż seria Honor 500, co dodatkowo sugeruje podobieństwa stylistyczne do urządzeń Apple.

Sportowy Honor Magic8 RSR

Ostatnim z nadchodzących modeli będzie Magic 8 RSR, naturalny następca Magic7 RSR Porsche Design. Jak wynika z przecieku, urządzenie ma być bardzo zbliżone do Magic8 Pro pod względem wyposażenia i pełnić rolę sportowej lub limitowanej edycji topowego modelu. Także i tu należy się spodziewać nawiązań do marki Porsche.