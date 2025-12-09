Honor Magic8 Lite debiutuje z baterią 7500 mAh. Będzie hit

Honor Magic8 Lite doczekał się oficjalnej premiery jako uzupełnienie flagowej serii Magic8. Nie jest to tak do końca nowa konstrukcja, a telefon w dużej mierze bazuje na modelu Honor X70, znanym już z rynku chińskiego.

Magic8 Lite jest stosunkowo płaski, bo ma 7,8 mm grubości, ale wewnątrz kryje się potężny akumulator o pojemności aż 7500 mAh. Baterię naładujemy przewodowo z mocą 66 W. To kolejny smartfon marki, który ma przyciągnąć użytkowników tak dużym ogniwem, choć nie jest rekordowy – nawet Honor X70 otrzymał baterię 8300 mAh.

Poza baterią Honor Magic8 Lite ma też kilka innych atutów. Jego konstrukcja ma zwiększoną odporność zgodnie z normami IP66, IP68 oraz IP69K. Producent deklaruje też, że telefon wytrzyma upadki z wysokości do 2,5 metra, nawet na twarde powierzchnie takie jak marmur. Tylny panel wykończono materiałem imitującym skórę. Do wyboru przygotowano trzy wersje kolorystyczne: Forest Green, Midnight Black oraz Reddish Brown.

Front urządzenia wypełnia ekran OLED o przekątnej 6,79 cala i rozdzielczości 1200 x 2640 pikseli, z odświeżaniem obrazu na poziomie 120 Hz. Imponująco wygląda deklarowana jasność szczytowa sięgająca aż 6000 nitów. Standardowo jednak jest to 800 nitów.

Sercem modelu Magic8 Lite jest układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Użytkownicy otrzymają do wyboru warianty z 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej.

Sekcję foto tworzy główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix z OIS, któremu pomaga jednostka ultraszerokokątna 5 Mpix. Do zdjęć selfie przewidziano aparat 16 Mpix umieszczoną w otworze w ekranie.