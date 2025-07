Honor X70 debiutuje z baterią 8300 mAh. Konkurencja może się schować

Honor X70, czyli nowy mistrz baterii

W chinach swoją premierę miał właśnie Honor X70 . To nowy, niedrogi smartfon tej marki, który ma wiele zalet. Jedną z nich jest niewątpliwie akumulator o pojemności aż 8300 mAh . Żeby tego było mało, można ją naładować przewodowo lub bezprzewodowo z mocą do 80 W .

Tak pojemne ogniwo zmieściło się w dość zgrabnej obudowie. Ma ona wymiary 161,9 x 76,1 x 7,76 mm (7,96 mm w wariancie 512 GB) i zapewnia urządzeniu pełną odporność na działanie pyłów i wody . Potwierdzają to certyfikaty IP66, IP68, IP69 i IP69K . Honor X70 waży 193 g lub 199 g (512 GB).

Honor X70 to nie tylko bateria-potwór, ale też pancerny zawodnik . Smartfon jako pierwszy na rynku otrzymał złotą certyfikację "three-proof" , a także pięciogwiazdkowy certyfikat niezawodności SGS . Nowa konstrukcja przypominająca kamizelkę kuloodporną, zastosowanie materiału tłumiącego wstrząsy rodem z przemysłu kosmicznego i odporność na upadki z 2,5 metra oraz ponad 10 różnych nawierzchni – to wszystko sprawia, że X70 może śmiało konkurować z telefonami klasy "rugged", zachowując przy tym elegancki design.

Najnowszy smartfon marki Honor został wyposażony w 6,79-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1200 x 2640 pikseli. Odświeża on obraz z częstotliwością do 120 Hz i potrafi świecić ze szczytową jasnością aż do 6000 nitów. W górnej części ekranu wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0). Pod dolną częścią panelu AMOLED ukryto czytnik linii papilarnych.