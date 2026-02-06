Sprzęt

Mocarna specyfikacja i 600 zł w kieszeni. Laptop w sam raz dla gracza

Takie mamy dziwne czasy, że laptop do gier może okazać się tańszą opcją, niż PC do gier. Natomiast ACER Nitro V 16S ANV16S-71-95FF w dzisiejszej promocji jest aż 600 zł tańszy i kosztuje jedyne 6899 zł. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:34
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Mocarna specyfikacja i 600 zł w kieszeni. Laptop w sam raz dla gracza

I trzeba to przyznać otwarcie: nie ma tu mowy o kompromisach. Owszem, nie jest to flagowy laptop gamingowy, jednak nie mamy też do czynienia z budżetowcem, a przedstawicielem porządnej średniej półki, w którym nikt nie poszedł na kompromisy, jeśli chodzi o kompletowanie podzespołów. 

Dalsza część tekstu pod wideo
ACER Nitro V 16S ANV16S-71-95FF Świetna cena w podłych czasach

ACER Nitro V 16S ANV16S-71-95FF

Zacznijmy klasycznie: od ekranu. Jest to 16-calowa matryca IPS o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i odświeżaniu 180 Hz. Nie ma więc mowy o kompromisach w kwestii rozdzielczości, czy odświeżania. Natomiast 100% pokrycia sRGB pokazuje, że i kolory nie zostawiają wiele do życzenia. Sercem urządzenia jest natomiast 14-rdzeniowy i 20-wątkowy układ Intel Core 9 270H, którego wspiera 32 GB RAM DDR5 5600 MHz, na który składają się dwie kości po 16 GB. Więcej nie trzeba. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ACER TravelMate P2 15 TMP215-75-G2-TCO 15.6" IPS Ultra 5-125H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
Laptop ACER TravelMate P2 15 TMP215-75-G2-TCO 15.6" IPS Ultra 5-125H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
0 zł
3399 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399 zł
Laptop ACER Nitro V 17 AI ANV17-41-R1ZS 17.3" IPS 165Hz R7-260 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4
Laptop ACER Nitro V 17 AI ANV17-41-R1ZS 17.3" IPS 165Hz R7-260 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4
0 zł
6649 zł - najniższa cena
Kup teraz 6649 zł
Laptop ACER Nitro 5 AN515-58 15.6" IPS 165Hz i7-12700H 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4050 DLSS 3, Funkcje AI
Laptop ACER Nitro 5 AN515-58 15.6" IPS 165Hz i7-12700H 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX4050 DLSS 3, Funkcje AI
0 zł
5749.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5749.99 zł
Advertisement
ACER Nitro V 16S ANV16S-71-95FF Świetna cena w podłych czasach

Jeśli zaś chodzi o kartę graficzną, to znajdziemy tu RTX 5070 z 8 GB vRAM. Na dane przeznaczono zaś 1 TB NVMe. Zwieńczeniem jest bateria 76 Wh, która ma wystarczyć na do 7 godzin pracy, chociaż rzecz jasna znacznie mniej czasu grania. Chociaż oczywiście laptop ten raczej spędzi najwięcej czasu pod zasilaczem. Zwłaszcza że mówimy tu o 2,1 kg potworze. A wszystko to za jedyne 6899 zł, czyli 600 zł taniej. 

Image
telepolis
acer gaming laptop gamingowy laptopy ACER Nitro V 16S ANV16S-71-95FF ACER Nitro V 16S
Zródła zdjęć: Acer