Mocarna specyfikacja i 600 zł w kieszeni. Laptop w sam raz dla gracza

I trzeba to przyznać otwarcie: nie ma tu mowy o kompromisach. Owszem, nie jest to flagowy laptop gamingowy, jednak nie mamy też do czynienia z budżetowcem, a przedstawicielem porządnej średniej półki, w którym nikt nie poszedł na kompromisy, jeśli chodzi o kompletowanie podzespołów.

ACER Nitro V 16S ANV16S-71-95FF

Zacznijmy klasycznie: od ekranu. Jest to 16-calowa matryca IPS o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i odświeżaniu 180 Hz. Nie ma więc mowy o kompromisach w kwestii rozdzielczości, czy odświeżania. Natomiast 100% pokrycia sRGB pokazuje, że i kolory nie zostawiają wiele do życzenia. Sercem urządzenia jest natomiast 14-rdzeniowy i 20-wątkowy układ Intel Core 9 270H, którego wspiera 32 GB RAM DDR5 5600 MHz, na który składają się dwie kości po 16 GB. Więcej nie trzeba.