Mocarna specyfikacja i 600 zł w kieszeni. Laptop w sam raz dla gracza
Takie mamy dziwne czasy, że laptop do gier może okazać się tańszą opcją, niż PC do gier. Natomiast ACER Nitro V 16S ANV16S-71-95FF w dzisiejszej promocji jest aż 600 zł tańszy i kosztuje jedyne 6899 zł.
I trzeba to przyznać otwarcie: nie ma tu mowy o kompromisach. Owszem, nie jest to flagowy laptop gamingowy, jednak nie mamy też do czynienia z budżetowcem, a przedstawicielem porządnej średniej półki, w którym nikt nie poszedł na kompromisy, jeśli chodzi o kompletowanie podzespołów.
ACER Nitro V 16S ANV16S-71-95FF
Zacznijmy klasycznie: od ekranu. Jest to 16-calowa matryca IPS o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i odświeżaniu 180 Hz. Nie ma więc mowy o kompromisach w kwestii rozdzielczości, czy odświeżania. Natomiast 100% pokrycia sRGB pokazuje, że i kolory nie zostawiają wiele do życzenia. Sercem urządzenia jest natomiast 14-rdzeniowy i 20-wątkowy układ Intel Core 9 270H, którego wspiera 32 GB RAM DDR5 5600 MHz, na który składają się dwie kości po 16 GB. Więcej nie trzeba.
Jeśli zaś chodzi o kartę graficzną, to znajdziemy tu RTX 5070 z 8 GB vRAM. Na dane przeznaczono zaś 1 TB NVMe. Zwieńczeniem jest bateria 76 Wh, która ma wystarczyć na do 7 godzin pracy, chociaż rzecz jasna znacznie mniej czasu grania. Chociaż oczywiście laptop ten raczej spędzi najwięcej czasu pod zasilaczem. Zwłaszcza że mówimy tu o 2,1 kg potworze. A wszystko to za jedyne 6899 zł, czyli 600 zł taniej.