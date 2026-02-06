Było 360 zł, jest 70 zł. Ta promocja w Media Expert wymiata

Mowa tu rzecz jasna o SUDIO N2. Trzeba to sobie powiedzieć otwarcie: to przyzwoite słuchawki, które jednak pod względem czysto technicznym nie są warte swojej pierwotnej ceny. Mamy tu raczej do czynienia z urządzeniem, które ma wyglądać i mieć odpowiednie logo na obudowie, a kwestie parametrów są już kwestią drugorzędną.

SUDIO N2

Co nie oznacza, że są słabe. I tak mamy tu baterię na 6 godzin pracy. Dołączone etui potrafi wydłużyć ten czas do 30 godzin, co jest bardzo przyzwoitym wynikiem. Nie można tu także pominąć 10-milimetrowych przetworników. Nie jest to wynik znakomity, ale wciąż bardzo przyzwoity. Mamy także do czynienia z dość podstawowym kodekiem SBC. Słuchawki są odporne na deszcz i pot w ramach normy IPX4.