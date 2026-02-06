Sprzęt

Masz 1000 zł na zakup smartfona? Ta promocja jest dla Ciebie

Smartfon Motorola Edge 60 Fusion to idealny przykład urządzenia, które kosztuje niewiele, a oferuje bardzo dużo. W dzisiejszej promocji możecie go nabyć natomiast za jedyne 999 zł.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:13
0
Telepolis.pl
Owszem, to nie jest flagowiec. Wskazują na to dwie rzeczy: aparat, który nie robi flagowych zdjęć i procesor, który nie bije rekordów w testach wydajności. Nie zmienia to faktu, że zdjęcia z tego urządzenia wciąż są bardzo przyzwoite, a procesor jest trudny do zagięcia podczas normalnej pracy, czy w wymagających grach. Ot, to po prostu świetny smartfon dla tych, którzy nie lubią przepłacać.

Zacznijmy od ekranu. W końcu to na niego będziemy patrzeć podczas korzystania z urządzenia. A jest na co. Mowa tu o 6,67-calowym panelu P-OLED o rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli. Pracuje on z częstotliwością 120 Hz, a w pełnym słońcu osiąga jasność do 5400 nitów. Naprawdę nie ma tu się do czego przyczepić.

Procesorem jest natomiast Mediatek Dimensity 7300, czyli 4 nm układ z czterema wydajnymi rdzeniami Cortex-A78 i czterema energooszczędnymi Cortex-A55. Pewne jest więc to, że mocy mu nie brakuje. 

Tak samo, jak i pamięci. Mamy tu 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci UFS 2.2. To jednak wciąż nie jest koniec. Do dyspozycji dostajemy coraz rzadszy w dzisiejszych czasach slot kart microSD. To wszystko pomieści wiele programów oraz zdjęć i filmów przygotowanych przez 50 MPix aparat z OIS, którego wspiera 13 MPix szerokokątnego obiektywu. 

Nie zawodzi także bateria 5200 mAh, którą naładujemy z mocą do 68 W. Na pokładzie jest także NFC i 5G, co jest raczej oczywiste w tym budżecie. Nieoczywista jest natomiast odporność urządzenia. Mamy tu oczywiście certyfikaty spełniające normę IP68/69, ale także odporność na upadki z 1,2 metra, co już tak ozywiste nie jest. A wszystko to za jedyne 999 zł

Image
Motorola smartfony Motorola Edge 60 Fusion
Zródła zdjęć: Motorola