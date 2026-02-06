NVMe w retro PC. Okazuje się, że to możliwe

W przypadku retro PC mamy zwykle dwie drogi: korzystanie z oryginalnego HDD oraz podmiana nośnika na inny przez adapter — najczęściej kartę Compact Flash. Pierwsza opcja może i jest bardziej zgodna z duchem czasów, jednak dyski te są zwykle już na końcu swojej drogi i w każdej chwili mogą wyzionąć ducha. Karty Compact Flash są natomiast bardzo drogie, ale przy tym stabilne i wytrzymałe. Jednak pewien fan retro podpisujący się na reddicie jako O_MORES wymyślił inne rozwiązanie.

Dalsza część tekstu pod wideo

NVMe w retro PC

Otóż umieścił on dysk NVMe ze złączem M.2 w adapterze M.2-PCIe. Ten następnie umieścił w adapterze PCIe-PCI i umieścił tak złożony zestaw w komputerze z Pentium III z magistralą PCI 66 MHz. Tym samym udało mu się uzyskać 208 MB/s odczytu i 58 MB/s zapisu. Owszem, dla NVMe to wynik tragiczny. Jednak z perspektywy tamtych czasów mówimy o bardzo szybkiej pamięci.

I tu pojawia się główny problem: otóż na urządzeniu tym działał Windows 10. Czy to oznacza, że możliwe jest to tylko z nowoczesnymi systemami? Właściwie to... nie. Otóż użytkownik ten ma także konto na YouTube, na którym pokazał jak kilka tygodni temu udało mu się uruchomić Windows 98 z NVMe.