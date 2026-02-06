Nothing Phone (4a) Pro nadchodzi. Wiemy, co zaoferuje i kiedy premiera

Po tym, jak Carl Pei zapowiedział wielkie plany dla serii (4a), do sieci trafiły konkrety, które zdradzają specyfikację zarówno podstawowego modelu, jak i wariantu Pro. Wygląda na to, że producent przygotował solidne odświeżenie swojej oferty, choć fani marki muszą przygotować się na pewne zmiany, nie tylko w samym sprzęcie, ale i w cennikach.

Z udostępnionych danych wynika, że Nothing po raz kolejny chce nas zaskoczyć czymś nowym, a seria Nothing Phone (4a) ma się wyróżniać odświeżoną stylistyką, jednak wciąż będą to obudowy przyciągające wzrok. Pewną zapowiedzią są pikselowe grafiki pokazane przez Nothing na platformie X:

Wiadomo też, że smartfony otrzymają płaskie ekrany OLED o odświeżaniu 120 Hz. Sercem nowych modeli ma zostać układ Snapdragon 7s Gen 4, wspierany przez pamięć RAM w standardzie UFS 3.1. Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, Nothing prawdopodobnie zdecyduje się na sprawdzone rozwiązanie. Z przecieków wynika, że producent zastosuje zestaw aparatów bardzo zbliżony do tego, który znamy z serii (3a). Mogą to być więc dwa aparaty 50 Mpix, w tym jeden z peryskopowym teleobiektywem, oraz szerokokątny 8 Mpix.

Wiadomo też, że Nothing Phone (4a) Pro otrzyma akumulator o pojemności 5100-5200 mAh, co oznacza, że producent nie przyłączył się do mody na duże baterie powyżej 6000 mAh. W sumie szkoda. Smartfon obsłuży ładowanie o mocy 50 W. Całość konstrukcji zostanie uszczelniona zgodnie z normą IP65, co zapewni ochronę przed pyłem i strugami wody.

Niestety są też gorsze doniesienia. Jest już raczej pewne, że realia rynkowe pociągną za sobą wyższe ceny. Szef firmy, Carl Pei, tłumaczył niedawno, że drastyczny wzrost kosztów komponentów, a zwłaszcza pamięci RAM, wymusi podwyżki smartfonów w 2026 roku. W jednym z ostatnich wywiadów potwierdził on, że problem ten dotknie bezpośrednio nadchodzących nowości Nothing.