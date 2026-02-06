To najlepszy mały tablet z 5G, a dziś jest znacznie taniej

Mały tablet z 5G to świetny wybór, kiedy ruszamy w teren, a ekran smartfonu jest dla nas zbyt mały. Sprawdzi się on zarówno na spacerze, kiedy musimy być dostępni, jak i podczas jazdy pociągiem, lub autobusem, kiedy Wi-Fi w pojeździe istnieje tylko teoretycznie, lub nie jest obecne w ogóle.

Dalsza część tekstu pod wideo

iPad mini 7 5G

W przypadku iPada mini 7 mamy do czynienia z urządzeniem, które nie zawodzi pod żadnym względem. Bateria, chociaż wydaje się niewielka, to wystarczy na długie godziny pracy urządzenia. 8,3-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1488 × 2266 pikseli oferuje fenomenalne pokrycie kolorów jak na zastosowaną w nim technologię. Co więcej, są one także bardzo dobrze skalibrowane.

Układ Apple A17 Pro wykonany w procesie 3 nm to czołówka, jeśli chodzi o wydajność, zwłaszcza że wspiera go 8 GB RAM. Na pliki przeznaczono natomiast 128 GB pamięci, co jest znaczną poprawą względem 64 GB w wersji poprzedniej.