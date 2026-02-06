Tech

Samsung rzuca wyzwanie TSMC. Nowy proces 2 nm nabiera tempa

Chociaż Tajwan kontroluje obecnie ponad 70% rynku półprzewodników, to konkurencja radzi sobie coraz lepiej. Czekają nas ciekawe lata.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:07
0
Samsung wyraźnie przyspiesza w technologicznym wyścigu. Według doniesień DigiTimes, południowokoreański gigant coraz agresywniej zabiega o klientów na litografię 2 nm GAA. Wewnętrznie sygnałem postępu ma być Exynos 2600, który pokazuje, że problem niskich uzysków zaczyna być opanowywany. Teraz jednak uwaga firmy przesuwa się w stronę układów AI, gdzie marże i wolumeny są znacznie bardziej kuszące.

Najnowsze Snapdragony powstaną jednak na 2 nm od TSMC

Analitycy z Korei Południowej zwracają uwagę na komunikat Samsunga mówiący o "130% wzroście zamówień dla węzła 2 nm GAA", interpretując go jako wyraźny sygnał pewności siebie w rozmowach z potencjalnymi klientami. Może to oznaczać gotowość do zabezpieczenia dużych kontraktów jeszcze przed pełnym rozruchem produkcji.

Kolejnym elementem układanki jest fabryka w Taylor (USA). Zakład ten pierwotnie projektowano pod produkcję 4 nm, jednak coraz więcej wskazuje na to, że Samsung chce uruchomić tam również 2 nm. To ruch, który z jednej strony ma pomóc w podgryzaniu dominacji TSMC, a z drugiej wpisuje się w polityczne oczekiwania Waszyngtonu dotyczące lokowania najlepszych technologii w USA. Testowe uruchomienie sprzętu EUV zaplanowano już na marzec tego roku, co sugeruje bardzo szybkie tempo prac.

W raportach pojawia się określenie "duzi klienci", ale zabrakło odniesienia do Qualcomma. To o tyle zaskakujące, że coraz więcej firm zaczyna postrzegać Samsunga jako realną alternatywę dla TSMC. Brak wzmianki o potencjalnej współpracy z producentem Snapdragonów może jednak mieć proste wytłumaczenie. Najnowsze układy Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Pro) mają być w tym roku wytwarzane wyłącznie w procesie TSMC N2P (klasy 2 nm), co sugeruje, że rozmowy między obiema firmami albo jeszcze się nie rozpoczęły, albo utknęły na bardzo wczesnym etapie.

Jedno jest pewne - Samsung nie zamierza odpuszczać i robi wszystko, by zaznaczyć swoją obecność w segmencie 2 nm szybciej, niż wielu się spodziewało. Jeśli tempo zostanie utrzymane, rynek produkcji układów scalonych może wkrótce stać się znacznie bardziej konkurencyjny.

Image
telepolis
AI korea południowa samsung sztuczna inteligencja produkcja układów półprzewodnikowych produkcja układów scalonych litografia 2 nm 2 nm GAA
Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: DigiTimes, oprac. Własne