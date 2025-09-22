MediaTek Dimensity 9500 zmienia zasady gry

Najmocniejszy MediaTek w historii

MediaTek Dimensity 9500 to nowa platforma mobilna, która trafi do flagowych smartfonów z 5G. Producent chwali się, że to największy przełom w historii jego układów. Procesor został zaprojektowany tak, aby zapewniać znacznie wyższą moc obliczeniową, a jednocześnie wydłużać czas pracy na baterii.

Układ korzysta z konstrukcji All Big Core trzeciej generacji. Oferuje rdzeń główny 4,21 GHz, trzy rdzenie premium i cztery rdzenie energooszczędne. W porównaniu do poprzedniej generacji, daje to nawet o 32% lepszy wynik w testach jednordzeniowych i o 17% w wielordzeniowych. Co ważne, przy szczytowej wydajności potrafi zużywać do 55% mniej energii.

Konsolowa grafika i AI na wyższym poziomie

MediaTek mocno postawił na gry. Dimensity 9500 ma nowy układ graficzny Arm G1-Ultra, który podnosi wydajność o 33% i poprawia efektywność energetyczną o 42%. Procesor wspiera ray tracing do 120 klatek na sekundę i efekty świetlne znane z konsol. Deweloperzy mogą korzystać z technologii Unreal Engine, w tym MegaLights i Nanite. W ten sposób grafika w grach ma być bardziej realistyczna.

Równie duży postęp widać w sztucznej inteligencji. Nowy NPU 990 z Generative AI Engine 2.0 zapewnia dwukrotnie większą moc obliczeniową i potrafi obsługiwać modele językowe z 3 miliardami parametrów. Co więcej, MediaTek wprowadził przetwarzanie w pamięci, które dodatkowo zmniejsza zużycie energii.

Aparaty i wyświetlacze na topowym poziomie

Dimensity 9500 wspiera zdjęcia w rozdzielczości do 200 Mpix i wideo 4K w trybie portretowym 60 FPS. Nowy silnik Imagiq 1190 oferuje lepsze śledzenie ostrości oraz zaawansowane przetwarzanie obrazu w RAW.

Nie zabrakło też usprawnień w wyświetlaniu. Technologia MiraVision Adaptive Display dostosowuje kontrast i kolory do warunków otoczenia. Dzięki temu ekran ma być czytelny zarówno w ostrym słońcu, jak i w ciemnym pomieszczeniu.

Lepsza łączność i dłuższa praca

Nowy układ MediaTeka zapewnia szybsze Wi-Fi, niższe zużycie energii w 5G i inteligentne przełączanie sieci. Producent obiecuje o 50% niższe opóźnienia w transmisji danych dzięki predykcji przeciążeń.

Kiedy pierwsze smartfony?