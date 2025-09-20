Google Pixel 10 – telefon, który ułatwia życie

Żyjemy w świecie, gdzie nasze życie toczy się w znacznej mierze wokół telefonu. To dzięki niemu kontaktujemy się z bliskimi, załatwiamy sprawy zawodowe, a nawet płacimy w sklepach. Żyć bez smartfona teoretycznie się da, ale – bądźmy szczerzy – jest to wyzwanie z kategorii tych hardkorowych.

Można natomiast sprawić, by telefon przestał być ograniczającą nas smyczą, a stał się czymś faktycznie przydatnym. Takim sprzętem są smartfony z rodziny Google Pixel 10.

Dobry smartfon to taki, o którym nie pamiętasz

Kiedy piszemy o smartfonach na łamach portalu, zwykle skupiamy się na wydajności, parametrach technicznych czy suchych porównaniach funkcjonalności. Wszystko to ma rzecz jasna swoje miejsce, ale to tylko droga do celu. Chcemy, żeby telefon miało odpowiednią specyfikację, bo to gwarancja tego, że będzie można z niego wygodnie korzystać i poradzi sobie w różnych zastosowaniach – niezależnie od tego, jakie by one nie były.

Smartfony z rodziny Google Pixel 10 wynoszą tę filozofię na jeszcze wyższy poziom. Topowa specyfikacja? Tak, ją też tutaj znajdziemy. Nawet w podstawowym wariancie czeka na nas ultrawydajny procesor Google Tensor G5, 12 GB RAM i doskonały wyświetlacz OLED o przekątnej 6,3” i odświeżaniu 120 Hz. Żaden model z segmentu premium nie powstydziłby się takich podzespołów. Tyle tylko, że w tym przypadku cyferki schodzą na dalszy plan – liczy się coś więcej.

Chodzi o funkcjonalność. I nie, nie o funkcjonalność na zasadzie miliona zbędnych gadżetów, a o sposób, by nasze codzienne wyzwania stawały się jeszcze łatwiejsze. W idealnym świecie nie musimy myśleć o tym czy i jaki telefon mamy w kieszeni – liczy się to, co możemy z jego pomocą osiągnąć. Dzięki smartfonom Google Pixel 10 ten ideał jest praktycznie na wyciągnięcie ręki.

Sztuczna inteligencja, która faktycznie pomaga

Nowe Pixele praktycznie od podstaw zaprojektowano w taki sposób, by w pełni wykorzystać potencjał, jaki daje sztuczna inteligencja. Dzięki wbudowanemu asystentowi Gemini nawet najprostsze czynności stają się dużo prostsze, a my zamiast na stukaniu w ekran możemy się skupić np. na szukaniu idealnej miejscówki na kolejne wakacje.

Co można zrobić dzięki Gemini? Całkiem sporo. Przykładowo, wirtualny asystent w locie przygotuj streszczenie przydługiego maila podesłanego przez przełożonego, na żywo przetłumaczy rozmowę telefoniczną z panem z zagranicy, u którego planujemy wynająć pokój w trakcie najbliższego urlopu albo na podstawie zdjęcia rozpozna, co to za fajny samochód stoi zaparkowany na parkingu pod blokiem.

A najlepsze jest to, że wszystkie te rzeczy zrobimy bez ciągłego przeklikiwania się przez różne aplikacje i szukania odpowiednich opcji w gąszczu menu. Na pokładzie Pixeli 10 do dyspozycji macie Gemini Live. Co to oznacza? Ano tyle, że ze swoim telefonem możecie porozmawiać i zrobi dokładnie to, o co poprosicie.

Chcecie zapisać wydarzenie w kalendarzu? Dwa słowa i gotowe. Szukacie fajnej restauracji? Wasz telefon nie tylko ją Wam poleci, ale przy okazji od razu odpali mapę i pokieruje prosto do celu, zanim w ogóle zdążycie o tym wspomnieć. Dzięki takim rozwiązaniom telefon przestaje być kolejnym urządzeniem, a zaczyna być asystentem – i to takim prawdziwym.

Co więcej, decydując się na Google Pixel 10 Pro albo Google Pixel 10 Pro XL zupełnie za darmo otrzymujecie rok bezpłatnego dostępu do usługi Google AI Pro. To 2 TB miejsca w chmurze oraz Gemini Pro, czyli jeszcze bardziej zaawansowana wersja sztucznej inteligencji Google o znacznie większych możliwościach.

Niezawodność na lata

Co ważne, decydując się na jeden z wariantów Google Pixel 10 dostajemy telefon lata – i to nie jest wyolbrzymienie. Zamiast co dwa lata wymieniać telefon, bo nie dostał ważnej funkcji lub łatek bezpieczeństwa, tutaj mam gwarancję aktualizacji przez siedem lat od premiery. Kupujemy go dzisiaj, korzystamy do 2032 roku.

Zresztą jest to tylko jeden z wielu przykładów na niezawodność nowych Pixeli. Ta przejawia się na wielu obszarach – począwszy od mocnej baterii, która w razie potrzeby wytrzyma nawet 100 godzin, poprzez wodoodporną obudowę, aż po łączność satelitarną w sytuacjach awaryjnych.

Nie musimy się przejmować, czy nasz telefon „da radę” – możemy po prostu cieszyć się swoim życiem, bo wiemy, że sprzęt nas nie zawiedzie.

Aparat, który po prostu działa

W pewnym sensie tę niezawodność widać nawet w przypadku tutejszych aparatów – zwłaszcza w przypadku wariantów Pro. Zarówno Google Pixel 10 Pro, jak i Google Pixel 10 Pro XL wyposażone zostały w potrójne kamerki, gdzie każdy moduł oferuje absolutnie idealną jakość.

Chcesz zrobić pamiątkowe zdjęcie z nocnego wypadu na miasto? Główny aparat 50 Mpix poradzi sobie tak samo dobrze jak w słoneczny dzień. Na wakacjach zobaczyliśmy pejzaż tak spektakularny, że aż przebudził w nas artystyczną duszę? Od tego mamy fenomenalny aparat ultraszerokokątny z autofokusem. A może chcemy zrobić gustowny portret naszej drugiej połówki? Peryskopowe tele o ogniskowej odpowiadającej 113 mm doskonale zda egzamin. Ba, jak trzeba, to wyciągniemy z niego nawet stukrotne przybliżenie.

A najlepsze jest to, że nie musimy być profesjonalnymi fotografami, by zrobić w ten sposób doskonałe zdjęcie. Gemini na pokładzie nowych Pixeli samo podpowie nam, w jaki sposób mamy złapać idealny kadr, dobierze idealną ekspozycję i kolory, a w razie potrzeby pomoże odratować nieudaną fotkę, np. usuwając z tła brzydki bilbord. Wszystko po to, by nie musieć myśleć o aparacie jako skomplikowanym urządzeniu, a zachować wspomnienia w ich najczystszej postaci.

Google Pixel 10 – smartfon, o którym możesz zapomnieć

Jeśli istnieją smartfony, które faktycznie ułatwiają nam życie, to są to właśnie urządzenia z rodziny Google Pixel 10. Już dziś możecie je znaleźć w ofercie sklepów Media Expert.

A czy warto się skusić? Powiem tak: kupując nowego Pixela nie kupujecie po prostu kolejnego gadżetu, a spokój na lata. Moim zdaniem to atrakcyjna propozycja.