Huawei Nova 15 już jutro. Czego się spodziewać?

Huawei Nova 15 już jutro. Oprócz tego tablet i zegarek

Poprzednia generacja telefonów Huawei Nova oferowała akumulator o pojemności 5500 mAh we wszystkich wersjach. Teraz zobaczymy dla odmiany 6000 mAh w przypadku wersji klasycznej i 6500 mAh w przypadku wersji Pro oraz Ultra. Wszystkie trzy będą dysponowały szybkim ładowaniem w technologii 80 W w przypadku ładowania bezprzewodowego i 100 W jeśli użyjemy kabla.

Sercem nowych telefonów będzie Kirin 8 w przypadku modelu podstawowego i Kirin 9 w przypadku telefonów Nova 15 Pro oraz Nova 15 Ultra. Najmocniejszy ze smartfonów będzie miał potrójny aparat główny, gdzie każdy z trzech sensorów będzie miał 50 Mpix. W przypadku wariantu Pro 50 Mpix będą miały tylko dwa z nich.