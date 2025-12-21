Sprzęt

Huawei Nova 15 już jutro. Czego się spodziewać?

Już jutro Huawei zaprezentuje trzy nowe smartfony z serii Huawei Nova. Jak zwykle zobaczymy wariant standardowy, wersję Pro oraz telefon w wersji Ultra. Czego możemy się spodziewać po nowych smartfonach?

Michał Świech (Isand)
MICHAł ŚWIECH (ISAND) 18:15
Huawei Nova 15 już jutro. Oprócz tego tablet i zegarek

Poprzednia generacja telefonów Huawei Nova oferowała akumulator o pojemności 5500 mAh we wszystkich wersjach. Teraz zobaczymy dla odmiany 6000 mAh w przypadku wersji klasycznej i 6500 mAh w przypadku wersji Pro oraz Ultra. Wszystkie trzy będą dysponowały szybkim ładowaniem w technologii 80 W w przypadku ładowania bezprzewodowego i 100 W jeśli użyjemy kabla.

Sercem nowych telefonów będzie Kirin 8 w przypadku modelu podstawowego i Kirin 9 w przypadku telefonów Nova 15 Pro oraz Nova 15 Ultra. Najmocniejszy ze smartfonów będzie miał potrójny aparat główny, gdzie każdy z trzech sensorów będzie miał 50 Mpix. W przypadku wariantu Pro 50 Mpix będą miały tylko dwa z nich.

Poza telefonami Huawei pokaże też nowy zegarek, który uświetni dziesięciolecie produkcji inteligentnych zegarków przez firmę. Zobaczymy tez nowy tablet z serii MatePad 11.5.

huawei nowy telefon Huawei Nova 15 huawei nova 15 pro huawei nova 15 ultra
Zródła zdjęć: huawei (nova 13)