Będą tańsze gry na Switcha 2? Padły informacje o nowych nośnikach

Wkrótce mogą pojawić się nowe formaty kartridżów z grami na Nintendo Switch 2. Może przełożyć się to na tańsze ceny gier oraz więcej dostępnych pudełkowych wersji tytułów.

Nowe formaty kartridżów dla Nintendo Switch 2

Do tej pory wydawcy gier na Nintendo Switch 2 mieli dwie alternatywy jeśli chodzi o fizyczne wydania – albo wybrać 64‑gigabajtowy kartridż z całą grą na nośniku albo tzw. "game‑key card", czyli kartridż z zabezpieczeniami DRM, który nie zawiera gry w ogóle, lecz potrzebny jest do cyfrowego pobrania gry. Nie brzmi to jak zbyt duży wybór i faktycznie tak jest – oczywiście niektórzy pomijali pudełkowe wydania całkowicie i publikowali gry bezpośrednio w formie cyfrowych kopii gier.

Teraz sytuacja ma się zmienić. Będzie więcej wyboru – o czym informował na BlueSky znany w społeczności growej użytkownik Wario64. Nintendo ma oferować teraz 2 nowe typy kartridżów dla wydawców gier, a jedną z pierwszych tytułów (a na pewno pierwszą grą o której wiemy) w tym nowym formacie ma być R‑Type Dimensions 3 od Inin Games.

Wydawcy R-Type Dimensions 3 podzielili się publicznie informacją o wydaniu fizycznej wersji gry, i odnieśli się w tej notce o dwóch nowych typach kartridżów.

Po jakimś czasie Inin Games wydało sprostowanie, w którym wydawcy tłumaczyli się, że ich ogłoszenia nie należy traktować jako oficjalnego potwierdzenia od Nintendo. Co oczywiście, czytając między wierszami, trzeba traktować jako przedwczesne ujawnienie planów "Big N", które trzeba było sprostować.