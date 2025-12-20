Ministerstwo reaguje ws. "Oszustwa na BLIK". Upomina posłów PiS

Kilku posłów z Prawa i Sprawiedliwości złożyło interpelację poselską. Dotyczyła ona systemu płatności BLIK. Chcieli dowiedzieć się, jak często jest on wykorzystywany w oszustwach i jakie są w tym zakresie podejmowane działania przez instytucje publiczne. Jednak jeden z elementów pisma nie spodobał się Ministerstwu Finansów.

Ministerstwo broni BLIKA

Odpowiedzi na interpelację poselską udzielił podsekretarz stanu Jurand Drop. Dowiadujemy się z niej, że użyte w interpelacji posłów PiS stwierdzenie "oszustwo na BLIK" nie podoba się Ministerstwu Finansów. Zdaniem Dropa jest to uproszczenie, które zrzuca odpowiedzialność za zjawisko na system płatności.

Na wstępie należy wskazać, że sformułowanie „oszustwo na BLIKA” jest uproszczeniem, które przerzuca odpowiedzialność z faktycznego źródła problemu, czyli podszywania się przez przestępców pod znajomych ofiar, na system płatności, który sam w sobie uważany jest za jeden z bezpieczniejszych i nie stanowi samodzielnej aplikacji, lecz wymaga używania aplikacji bankowej. czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów.

Podsekretarz stanu podkreślił w odpowiedzi, że BLIK jest innowacyjnym rozwiązaniem płatniczym, które wydatnie wzmacnia niezależność krajowego sektora finansowego i przynosi korzyść dla polskich konsumentów. Przede wszystkim z powodu konkurencji, jaką stanowi dla usług oferowanych przez zagranicznych dostawców.