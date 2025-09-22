ING Bank Śląski: jeden błąd, a stracisz dostęp do karty bankowej

Chodzi o karty płatnicze

"Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy". ING nie owija w bawełnę i mówi wprost: chroń dane karty, bo je ktoś wypatrzy. Swój komunikat bank adresuje do rodziców dzieci w wieku od 7 do 17 lat, ale z jego treścią naszym zdaniem powinien się zapoznać każdy. Niby nic nowego, ale jednak w dalszym ciągu padamy ofiarą oszustów i to coraz częściej. Warto mówić jak najwięcej o tym, co pomaga nam chronić nasze oszczędności. A to co przekażą nieletnim rodzice w momencie przekazania im pierwszej karty, ma kluczowe znaczenie.

ING przypomina o tym, że dane karty należy chronić

Dlaczego jest to takie ważne? Najpierw doprecyzujmy - dane karty to dosłownie wszystkie informacje, które znajdują się na niej - imię, nazwisko, numer karty, CVC oraz data jej ważności.

To typ danych wrażliwych, dlatego to takie ważne, aby uczulić najmłodszych, aby je chroniły i pod żadnym pozorem nie udostępniały osobom trzecim. A już tym bardziej, nieznajomym w sieci. Należy zapamiętać jedno - dane karty są do dyspozycji wyłącznie jej właściciela.

Dane karty powinniśmy podawać tylko w przypadku płatności i to na wyraźne żądanie autoryzowanego sklepu.