Bezpieczeństwo

Teraz w SMS-ach nie proszą o pieniądze. Haczyk tkwi w czymś innym

"Cześć, mógłbyś zagłosować na Dorotę? To bardzo ważne dla niej, a nagroda to stypendium na studia. To córka moich znajomych. Dzięki wielkie" - taka prośba może trafić praktycznie do każdego, kto posiada telefon. Tymczasem, coraz częściej kryje się za nią zwykły oszust, a nie osoba potrzebująca oddania głosu.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:11
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Teraz w SMS-ach nie proszą o pieniądze. Haczyk tkwi w czymś innym

Niewinna wiadomość, a gigantyczne straty finansowe

Uwaga.tvn.pl przywołuje kolejną historię, kiedy jedno kliknięcie w pozornie niewinną wiadomość może oznaczać utratę oszczędności życia, a także cennych danych. Tym razem, przekonała się o tym na własnej skórze osoba z Opola, która dostała tego typu prośbę od swojego dentysty.

Dalsza część tekstu pod wideo

To nie pierwsza tego typu sytuacja, kiedy oszuści podszywają się pod osobę nam znajomą, widniejącą na naszej liście kontaktów w telefonie. Opolska policja chce jak najbardziej nagłośnić sprawę, aby pokazać na czym polega niebezpieczeństwo oraz nakłonić osoby, aby podchodziły do każdej tego typu prośby z należytą ostrożnością. I choć mogło się wydawać, że SMS wysłał dentysta, w rzeczywistości nie miał on nic z tym wspólnego. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Apple Watch 11 GPS 42mm koperta z aluminium (onyks) + pasek sportowy rozmiar S/M (czarny)
Apple Watch 11 GPS 42mm koperta z aluminium (onyks) + pasek sportowy rozmiar S/M (czarny)
0 zł
1899 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899 zł
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 512GB 6.5" 120Hz Gwiezdna czerń
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 512GB 6.5" 120Hz Gwiezdna czerń
0 zł
6299 zł - najniższa cena
Kup teraz 6299 zł
Smartwatch HUAWEI Watch 5 Elegant 42mm Beżowy
Smartwatch HUAWEI Watch 5 Elegant 42mm Beżowy
-200 zł
2199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Advertisement

Nawet w przypadku wiadomości, w których prośba o finansowe wsparcie nie jest wypowiedziana wprost, możemy zostać narażeni na straty finansowe. W tym przypadku, poszkodowany dostał niewinną wiadomość, podpisaną kontaktem, która prosi jedynie o oddanie głosu w plebiscycie. W dodatku, otrzymał ją od osoby, którą znał i widniała na jego liście kontaktów. Prośba o zagłosowanie na konkretną osobę w plebiscycie oraz link nie wzbudziła większych podejrzeń. To wszak pomoc, która nie kosztuje. A jednak - w większości przypadków kosztowała i to wiele. 

Po kliknięciu w link, ofiara zostaje przekierowana na fałszywą stronę, której zadaniem jest wykradnięcie danych, co w większości przypadków kończy się włamaniem na konto bankowe. 

"Zalajkuj film, a zarobisz pieniądze". Coraz więcej osób ulega pokusie

Image
telepolis
fałszywy SMS sms fałszywy oszustwo na znajomego
Zródła zdjęć: Bits And Splits / Shutterstock
Źródła tekstu: uwaga.tvn.pl