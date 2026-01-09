Jarosław Kaczyński w bikini. Grok rozbiera znanych i nieznanych

Firma xAI, należąca do Elona Muska, udostępniła niedawno użytkownikom platformy X nową funkcję chatbota Grok. Ten pozwala teraz między innymi na przerabianie zdjęć. Problem w tym, że użytkownicy zaczęli używać tego w dość niecny sposób.

Grok rozbiera

Użytkownicy platformy X zaczęli prosić Groka o ubranie osób na zdjęciach w stroje kąpielowe lub BDSM. Chatbot chętnie to realizuje. Nie przeszkadza mu nawet, że na fotografiach znajdują się osoby niepełnoletnie. Wszystko odbywa się też bez zgody osób, które są na zdjęciach.

Grok ubrał w bikini nie tylko losowych użytkowników, ale też Roberta Lewandowskiego, Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska.

Zdaniem dr Tomasza Lewandowskiego, prawnika i specjalisty w zakresie ochrony danych osobowych, dochodzi tutaj do naruszenia prawa do wizerunku oraz dóbr osobistych. Jego zdaniem chatbot powinien mieć zabezpieczenia, które nie pozwalałyby mu na generowanie takich zdjęć.

W sytuacji, gdy takich zabezpieczeń brak, odpowiedzialność spoczywa na dostawcy oprogramowania, a poszkodowany może dochodzić swoich praw w ramach roszczeń związanych z wadliwą usługą. dodał prawnik w rozmowie z PAP.

Odpowiedzialność może też ponieść osoba, która takie zdjęcie wygenerowała. W przypadku osób nieletnich zastosowanie ma nie tylko prawo do wizerunku i dóbr osobistych, ale również prawo karne.

Czemu Grok pozwala na coś takiego? To podejście Elona Muska, który uważa, że nadmierna moderacja jest ograniczaniem wolności słowa, więc nie zamierza jej stosować. Pomimo tego firma xAI ogłosiła, że trwają prace nad zabezpieczeniami, które uniemożliwią generowanie tego typu zdjęć.