Bezpieczeństwo

iPhone to pierwszy smartfon z certyfikatem bezpieczeństwa NATO

Firma Apple ogłosiła uzyskanie oficjalnego zatwierdzenia dla swoich urządzeń do obsługi informacji niejawnych. iPhone oraz iPad spełniły rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa państw NATO.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:01
Sukces po testach w Niemczech

Urządzenia Apple'a z systemami iOS 26 i iPadOS 26 mogą być teraz używane do przechowywania danych o klauzuli Zastrzeżone NATO. Decyzja ta zapadła po szczegółowej ocenie przeprowadzonej przez niemiecki Federalny Urząd Bezpieczeństwa Informacji (BSI). To pierwszy przypadek, gdy seryjnie produkowane urządzenia konsumenckie otrzymały takie uprawnienia bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do tej pory praca z tajnymi dokumentami w środowiskach rządowych wymagała często stosowania specjalistycznego, drogiego sprzętu. Obecnie iPhone i iPad stały się jedynymi urządzeniami mobilnymi na rynku, które spełniają te standardy w swojej podstawowej wersji. Audyt BSI objął analizę techniczną sprzętu, systemów operacyjnych oraz wbudowanych układów scalonych.

Bezpieczeństwo wbudowane w sprzęt

Przedstawiciele Apple'a wskazują, że kluczowe dla uzyskania certyfikacji było projektowanie zabezpieczeń na etapie produkcji procesorów. Mechanizmy takie jak uwierzytelnianie biometryczne Face ID oraz technologia Memory Integrity Enforcement zostały uznane za wystarczające do ochrony danych państwowych. Systemy iOS 26 i iPadOS 26 figurują już w oficjalnym katalogu produktów NATO Information Assurance.

To osiągnięcie jest wyrazem uznania dla firmy Apple, która zmieniła tradycyjny sposób zapewniania bezpieczeństwa. Przed pojawieniem się iPhone’a bezpieczne urządzenia były dostępne wyłącznie dla zaawansowanych organizacji rządowych i korporacji po poniesieniu ogromnych inwestycji w mechanizmy bezpieczeństwa.

Natomiast firma Apple stworzyła najbezpieczniejsze na świecie urządzenia dla wszystkich swoich użytkowników, a wbudowane w nie zabezpieczenia uzyskały teraz certyfikat potwierdzający spełnianie wymogów bezpieczeństwa w krajach NATO. Są to jedyne takie urządzenia w branży.

powiedział Ivan Krstić, wiceprezes Apple w pionie Security Engineering and Architecture

Bezpieczna transformacja cyfrowa będzie skuteczna tylko wtedy, gdy bezpieczeństwo informacji będzie uwzględniane od samego początku rozwoju produktów mobilnych. W wyniku przeprowadzenia rozszerzonego, rygorystycznego audytu BSI dotyczącego bezpieczeństwa platformy iOS i iPadOS oraz urządzeń wykorzystywanych w niemieckich środowiskach operujących na informacjach niejawnych, możemy z przyjemnością potwierdzić zgodność tych rozwiązań z wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi w państwach NATO.

dodała Claudia Plattner, prezes BSI

Pozytywny wynik przeprowadzonych testów oznacza to, że urzędnicy i personel wojskowy mogą korzystać z tych samych urządzeń, które są dostępne w sklepach dla zwykłych użytkowników.

Image
telepolis
#Apple apple ipad apple iphone cyberbezpieczeństwo NATO iOS 26 iPadOS 26 certyfikat bezpieczeństwa przetwarzanie tajnych informacji NATO Information Assurance
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, topbro / Shutterstock
Źródła tekstu: Apple