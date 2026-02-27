iPhone to pierwszy smartfon z certyfikatem bezpieczeństwa NATO

To osiągnięcie jest wyrazem uznania dla firmy Apple, która zmieniła tradycyjny sposób zapewniania bezpieczeństwa. Przed pojawieniem się iPhone’a bezpieczne urządzenia były dostępne wyłącznie dla zaawansowanych organizacji rządowych i korporacji po poniesieniu ogromnych inwestycji w mechanizmy bezpieczeństwa.



Natomiast firma Apple stworzyła najbezpieczniejsze na świecie urządzenia dla wszystkich swoich użytkowników, a wbudowane w nie zabezpieczenia uzyskały teraz certyfikat potwierdzający spełnianie wymogów bezpieczeństwa w krajach NATO. Są to jedyne takie urządzenia w branży.

powiedział Ivan Krstić, wiceprezes Apple w pionie Security Engineering and Architecture