iPhone to pierwszy smartfon z certyfikatem bezpieczeństwa NATO
Firma Apple ogłosiła uzyskanie oficjalnego zatwierdzenia dla swoich urządzeń do obsługi informacji niejawnych. iPhone oraz iPad spełniły rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa państw NATO.
Sukces po testach w Niemczech
Urządzenia Apple'a z systemami iOS 26 i iPadOS 26 mogą być teraz używane do przechowywania danych o klauzuli Zastrzeżone NATO. Decyzja ta zapadła po szczegółowej ocenie przeprowadzonej przez niemiecki Federalny Urząd Bezpieczeństwa Informacji (BSI). To pierwszy przypadek, gdy seryjnie produkowane urządzenia konsumenckie otrzymały takie uprawnienia bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania.
Do tej pory praca z tajnymi dokumentami w środowiskach rządowych wymagała często stosowania specjalistycznego, drogiego sprzętu. Obecnie iPhone i iPad stały się jedynymi urządzeniami mobilnymi na rynku, które spełniają te standardy w swojej podstawowej wersji. Audyt BSI objął analizę techniczną sprzętu, systemów operacyjnych oraz wbudowanych układów scalonych.
Bezpieczeństwo wbudowane w sprzęt
Przedstawiciele Apple'a wskazują, że kluczowe dla uzyskania certyfikacji było projektowanie zabezpieczeń na etapie produkcji procesorów. Mechanizmy takie jak uwierzytelnianie biometryczne Face ID oraz technologia Memory Integrity Enforcement zostały uznane za wystarczające do ochrony danych państwowych. Systemy iOS 26 i iPadOS 26 figurują już w oficjalnym katalogu produktów NATO Information Assurance.
To osiągnięcie jest wyrazem uznania dla firmy Apple, która zmieniła tradycyjny sposób zapewniania bezpieczeństwa. Przed pojawieniem się iPhone’a bezpieczne urządzenia były dostępne wyłącznie dla zaawansowanych organizacji rządowych i korporacji po poniesieniu ogromnych inwestycji w mechanizmy bezpieczeństwa.
Natomiast firma Apple stworzyła najbezpieczniejsze na świecie urządzenia dla wszystkich swoich użytkowników, a wbudowane w nie zabezpieczenia uzyskały teraz certyfikat potwierdzający spełnianie wymogów bezpieczeństwa w krajach NATO. Są to jedyne takie urządzenia w branży.
Bezpieczna transformacja cyfrowa będzie skuteczna tylko wtedy, gdy bezpieczeństwo informacji będzie uwzględniane od samego początku rozwoju produktów mobilnych. W wyniku przeprowadzenia rozszerzonego, rygorystycznego audytu BSI dotyczącego bezpieczeństwa platformy iOS i iPadOS oraz urządzeń wykorzystywanych w niemieckich środowiskach operujących na informacjach niejawnych, możemy z przyjemnością potwierdzić zgodność tych rozwiązań z wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi w państwach NATO.
Pozytywny wynik przeprowadzonych testów oznacza to, że urzędnicy i personel wojskowy mogą korzystać z tych samych urządzeń, które są dostępne w sklepach dla zwykłych użytkowników.