x-kom zaskakuje. 32 GB RAM DDR5 aż 570 zł taniej
Ceny pamięci RAM przekraczają coraz to kolejne granice absurdu. To, co teraz jest świetną promocją, dawniej wyglądałoby jak zawyżona cena. Jednak sytuacja ta może potrwać nawet do 2028 roku włącznie.
Dlatego oferty takie jak ta są niezwykle godne uwagi w tej nowej rzeczywistości. Warto też podkreślić, że każda promocja jest ograniczona czasowo i ilościowo. I chociaż w tej konkretnej każdy klient może kupić tylko jeden zestaw, to należy brać pod uwagę, że oferta ta może w każdej chwili się skończyć. W końcu mówimy tu o obniżce z 1999 zł do 1429 zł, czyli aż o 570 zł za GOODRAM IRDM BLACK V SILVER.
GOODRAM IRDM BLACK V SILVER
A co dostajemy w zamian? Zestaw dwóch kości RAM DDR5 po 16 GB każda i z taktowaniem 6000 MHz przy opóźnieniach CL30 i timingach CL30-36-36-76. Dodatkowo obsługują one profile OC AMD EXPO i Intel XMP. Na stronie x-kom mowa jest natomiast o możliwości podkręcenia nawet do 6800 MHz przy opóźnieniach CL34.
I chociaż rok temu 32 GB RAM DDR5 za 1429 zł brzmiałby jak nieśmieszny żart, tak dzisiaj jest to prawdziwa okazja, obok której naprawdę trudno przejść obojętnie.