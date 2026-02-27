Sprzęt

x-kom zaskakuje. 32 GB RAM DDR5 aż 570 zł taniej

Ceny pamięci RAM przekraczają coraz to kolejne granice absurdu. To, co teraz jest świetną promocją, dawniej wyglądałoby jak zawyżona cena. Jednak sytuacja ta może potrwać nawet do 2028 roku włącznie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:32
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
x-kom zaskakuje. 32 GB RAM DDR5 aż 570 zł taniej

Dlatego oferty takie jak ta są niezwykle godne uwagi w tej nowej rzeczywistości. Warto też podkreślić, że każda promocja jest ograniczona czasowo i ilościowo. I chociaż w tej konkretnej każdy klient może kupić tylko jeden zestaw, to należy brać pod uwagę, że oferta ta może w każdej chwili się skończyć. W końcu mówimy tu o obniżce z 1999 zł do 1429 zł, czyli aż o 570 zł za GOODRAM IRDM BLACK V SILVER.

Dalsza część tekstu pod wideo
GOODRAM IRDM BLACK V SILVER RAM taniej 0 570 zł

GOODRAM IRDM BLACK V SILVER

A co dostajemy w zamian? Zestaw dwóch kości RAM DDR5 po 16 GB każda i z taktowaniem 6000 MHz przy opóźnieniach CL30 i timingach CL30-36-36-76. Dodatkowo obsługują one profile OC AMD EXPO i Intel XMP. Na stronie x-kom mowa jest natomiast o możliwości podkręcenia nawet do 6800 MHz przy opóźnieniach CL34. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pamięć RAM GOODRAM 16GB (1x16GB) DDR5 4800MT/s CL40
Pamięć RAM GOODRAM 16GB (1x16GB) DDR5 4800MT/s CL40
-150 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 749 zł
Pamięć RAM GOODRAM 4GB (1x4GB) DDR3 1600MT/s CL11
Pamięć RAM GOODRAM 4GB (1x4GB) DDR3 1600MT/s CL11
0 zł
69 zł - najniższa cena
Kup teraz 69 zł
Pamięć RAM GOODRAM IRDM Pro 16GB (1x16GB) DDR4 3600MT/s CL18
Pamięć RAM GOODRAM IRDM Pro 16GB (1x16GB) DDR4 3600MT/s CL18
-40 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 559 zł
Advertisement
GOODRAM IRDM BLACK V SILVER RAM taniej 0 570 zł

I chociaż rok temu 32 GB RAM DDR5 za 1429 zł brzmiałby jak nieśmieszny żart, tak dzisiaj jest to prawdziwa okazja, obok której naprawdę trudno przejść obojętnie. 

Image
telepolis
RAM Goodram GOODRAM IRDM BLACK V SILVER RAM DDR5
Zródła zdjęć: GOODRAM