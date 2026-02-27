x-kom zaskakuje. 32 GB RAM DDR5 aż 570 zł taniej

Dlatego oferty takie jak ta są niezwykle godne uwagi w tej nowej rzeczywistości. Warto też podkreślić, że każda promocja jest ograniczona czasowo i ilościowo. I chociaż w tej konkretnej każdy klient może kupić tylko jeden zestaw, to należy brać pod uwagę, że oferta ta może w każdej chwili się skończyć. W końcu mówimy tu o obniżce z 1999 zł do 1429 zł, czyli aż o 570 zł za GOODRAM IRDM BLACK V SILVER.