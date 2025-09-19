"Zalajkuj film, a zarobisz pieniądze". Coraz więcej osób ulega pokusie
Jeśli zauważysz w sieci ofertę pracy, która proponuje "Polub film i zdjęcie", wiedz, że to może być zwykłe oszustwo. Gorzowianka, która uwierzyła w szybki zarobek straciła bezpowrotnie ponad 5 tysięcy złotych.
Polub film, a dostaniesz za to pieniądze
Oferowana praca polegała na wykonywaniu zadziwiająco łatwych czynności. Właściwie to wystarczyło dawać "lajki". Zyski miały pojawić się szybko za polubienia wybranych filmów, ofert i za logowanie się na podanych stronach. Nic trudnego. Praca dla każdego, kto posiada komputer, telefon oraz dostęp do internetu.
Niestety, tego typu oferty prac to szerokie pole do działania dla oszustów. To właśnie oni, reklamują tego typu prace na portalach społecznościowych i wciąż łowią na haczyk uczciwe dusze, które wykonują ich polecenia.
23-letnia mieszkanka Gorzowa, kiedy zobaczyła ofertę - dającą możliwość zarobienia pieniędzy za aktywność internetową, nie mogła pozostać obojętna. Szczególnie, że zadania wydały jej się proste - polegały na polubieniu filmów, ofert kupna oraz zalogowaniu się na kilku stronach internetowych. I trzeba przyznać, że od razu złapała się na "haczyk". Za każdą drobną czynność, na jej konto wpływały uzgodnione sumy pieniędzy.
Aż w końcu przyszło nieco bardziej wymagające zadanie. Wymagające zainwestowania większej sumy pieniędzy. Kobieta miała wpłacić na podane konto 1000, następnie 4000 złotych. Niestety, jak poinformował ją rozmówca, operacja nie przebiegła poprawnie i pieniądze zostały zablokowane. Aby je odblokować, system wymagał przelania 10 tysięcy złotych. I to był właśnie ten moment, kiedy 23-latka zorientowała się, że ktoś ją nabija w butelkę. Cała sprawa została zgłoszona na policję, która ostrzega, że obietnica szybkiego zysku zazwyczaj kończy się właśnie stratą pieniędzy, niczym innym.