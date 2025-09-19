Bezpieczeństwo

"Zalajkuj film, a zarobisz pieniądze". Coraz więcej osób ulega pokusie

Jeśli zauważysz w sieci ofertę pracy, która proponuje "Polub film i zdjęcie", wiedz, że to może być zwykłe oszustwo. Gorzowianka, która uwierzyła w szybki zarobek straciła bezpowrotnie ponad 5 tysięcy złotych.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:47
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
"Zalajkuj film, a zarobisz pieniądze". Coraz więcej osób ulega pokusie

Polub film, a dostaniesz za to pieniądze

Oferowana praca polegała na wykonywaniu zadziwiająco łatwych czynności. Właściwie to wystarczyło dawać "lajki". Zyski miały pojawić się szybko za polubienia wybranych filmów, ofert i za logowanie się na podanych stronach. Nic trudnego. Praca dla każdego, kto posiada komputer, telefon oraz dostęp do internetu. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Niestety, tego typu oferty prac to szerokie pole do działania dla oszustów. To właśnie oni, reklamują tego typu prace na portalach społecznościowych i wciąż łowią na haczyk uczciwe dusze, które wykonują ich polecenia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan pustynny
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan pustynny
0 zł
5699 zł - najniższa cena
Kup teraz 5699 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro 5G 256GB 6.3" 120Hz Tytan pustynny
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro 5G 256GB 6.3" 120Hz Tytan pustynny
0 zł
5499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Ultramaryna
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Ultramaryna
0 zł
3399 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399 zł
Advertisement

23-letnia mieszkanka Gorzowa, kiedy zobaczyła ofertę - dającą możliwość zarobienia pieniędzy za aktywność internetową, nie mogła pozostać obojętna. Szczególnie, że zadania wydały jej się proste - polegały na polubieniu filmów, ofert kupna oraz zalogowaniu się na kilku stronach internetowych. I trzeba przyznać, że od razu złapała się na "haczyk". Za każdą drobną czynność, na jej konto wpływały uzgodnione sumy pieniędzy. 

Aż w końcu przyszło nieco bardziej wymagające zadanie. Wymagające zainwestowania większej sumy pieniędzy. Kobieta miała wpłacić na podane konto 1000, następnie 4000 złotych. Niestety, jak poinformował ją rozmówca, operacja nie przebiegła poprawnie i pieniądze zostały zablokowane. Aby je odblokować, system wymagał przelania 10 tysięcy złotych. I to był właśnie ten moment, kiedy 23-latka zorientowała się, że ktoś ją nabija w butelkę.  Cała sprawa została zgłoszona na policję, która ostrzega, że obietnica szybkiego zysku zazwyczaj kończy się właśnie stratą pieniędzy, niczym innym. 

Zakazane słowo w rozmowie telefonicznej. Przerwij natychmiast

Image
telepolis
Instastories polubienia oszustwo na Facebooku oszustwo media społecznościowe oszustwo na przelew
Zródła zdjęć: sitthiphong / Shutterstock
Źródła tekstu: echogorzowa.pl