Zakazane słowo w rozmowie telefonicznej. Przerwij natychmiast

Dwa oszustwa w jednym

Jak donoszą lokalne media, aż 60 tysięcy złotych stracili uczciwi mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego. Sprawcami kradzieży okazali się oszuści, którzy w pierwszej kolejności podali się za pracowników firmy telekomunikacyjnej, a następnie za pracowników banku.

Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Po pierwszym telefonie nastąpił zaraz drugi. Rzecz miała miejsce w miniony poniedziałek.

Około godziny 11:00 z mężem zgłaszającej skontaktowała się kobieta, która przedstawiła się za pracownika firmy telekomunikacyjnej. W trakcie rozmowy poinformowała mężczyznę, że ktoś na jego dane zamówił e-kartę. Później ten sam mężczyzna odebrał telefon od rzekomego pracownika banku. relacjonuje Ewelina Wrzesień, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Fałszywy pracownik banku polecił zainstalować mężczyźnie aplikację, która rzekomo miała go chronić. Polecił także, aby mężczyzna przekazał mu kody, przychodzące z banku. Okazało się, że aplikacja dała oszustwi dostęp do pulpitu urządzenia i oszczędności nie udało się już uratować.

Pracownicy banku dostrzegli dziwne transakcje na koncie i poinformowali o tym fakcie żonę. Kobieta nakazała przerwać mężowi rozmowę telefoniczną z oszustami, ale niestety na ratowanie oszczędności było już za późno.