Proszą o kody BLIK. Jeśli zapomnimy o jednym, stracimy pieniądze

Oszustwo na BLIK-a - schemat jest znany

To oszustwo ma to do siebie, że doskonale znamy schemat działania cyberprzestępców. A jednak wciąż się zapominamy i sami przelewamy na konto oszustów zawrotne sumy pieniędzy. A oni działają praktycznie za każdym razem tak samo - włamują się na czyjeś konto w mediach społecznościowych i następnie rozsyłają do znajomych prośby o zasilenie ich konta za pośrednictwem kodu BLIK. Żerują na tym, że większość z nas wcale nie sprawdza, czy wiadomość pochodzi od prawdziwego znajomego. Tymczasem przestępcy doskonale wiedzą, jak wykorzystać sytuację.