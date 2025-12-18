G.SKILL mówi wprost. Wysokie ceny to wina gigantów od AI

Sytuacja na rynku pamięci RAM jest tragiczna i zauważyli to już nie tylko najwięksi entuzjaści PC. Nic w tym dziwnego, gdy za najtańszy zestaw DDR5 32 GB trzeba zapłacić obecnie ok. 1500 złotych. A to wcale nie jest duża pojemność, tym bardziej, że mowa o wolnych modelach 5200-5600 MT/s. Celując w popularniejsze 6400 MT/s wydamy już ponad 1700 złotych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ceny będą dalej rosły przez cały 2026 rok

Wiele osób sądzi, że jest to kwestia okresu przedświątecznego oraz konsumentów i firm przesiadających się ze starszych komputerów na nowe maszyny wspierające Windows 11. Nic bardziej mylnego - to wina szaleństwa na AI i wyrastających jak grzyby po deszczu kolejnych centrów danych. Giganci technologiczni skupują kontenerami kości DRAM i NAND.

Potwierdza to najnowszy komunikat G.SKILL, czyli tajwańskiego lidera na rynku modułów RAM dla entuzjastów. Popyt na DRAM przewyższa podaż, a jedyni producenci - Samsung, SK hynix i Micron - wolą skupiać się na bardziej dochodowym rynku enterprise. W efekcie dla firm jak G.SKILL zostają ochłapy, za które trzeba zapłacić o kilkaset procent więcej.

Ceny DRAM podlegają znacznym wahaniom w całej branży ze względu na poważne ograniczenia podaży i niedobory na rynku światowym spowodowane bezprecedensowym popytem ze strony branży AI.



W rezultacie koszty zaopatrzenia i pozyskiwania komponentów znacznie wzrosły. Ceny produktów G.SKILL odzwierciedlają wzrost kosztów komponentów od dostawców układów scalonych w całej branży i mogą ulec zmianie bez powiadomienia w zależności od warunków rynkowych.



Przed dokonaniem zakupu nabywcy powinni zapoznać się z cenami. Dziękujemy. G.SKILL

Oczywiście dla osób śledzących temat to nie jest nowa informacja, ale powinna ona rozwiać wątpliwości u laików. A kiedy należy spodziewać się spadku cen? Nieprędko. Większość analityków i ekspertów branżowych jest zgodna, że ceny będą rosnąć przez cały 2026 rok. Poprawa nastąpi najwcześniej w 2027 lub - co bardziej prawdopodobne - w 2028 roku.