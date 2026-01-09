Piekło zamarzło. Amerykański gigant sięgnie po chińskie układy

Narastające problemy z dostępnością kości DRAM zaczynają uderzać nawet w największych producentów sprzętu komputerowego. Jak wynika z raportu Bank of America, HP rozważa włączenie chińskich producentów pamięci do swojego łańcucha dostaw. Miałoby to pomóc z podażą laptopów i gotowych zestawów komputerowych, zwłaszcza w Azji i Europie.

Jest jeden problem - CXMT jest na liście zakazanych podmiotów

Według analizy, rosnące ograniczenia po stronie firm takich jak Micron czy Samsung sprawiają, że producenci sprzętu coraz częściej spoglądają w stronę alternatywnych źródeł. W tym kontekście atrakcyjną opcją wydaje się chińskie CXMT, które z czasem może stać się realną alternatywą dla amerykańskich i koreańskich wytwórców DRAM.

Szacuje się, że do końca 2026 roku CXMT osiągnie zdolności produkcyjne na poziomie około 300 tysięcy wafli DRAM miesięcznie. To wynik wyraźnie niższy niż u globalnych liderów, jednak firma dysponuje zapleczem pozwalającym na produkcję wydajnych kości. Podczas wydarzenia IC China 2025 ogłoszono, że Chińczycy są w stanie zaoferować DDR5 8000 MT/s oraz LPDDR5X 10 667 MT/s. I to w wersjach 16, 24 i 32 GB.

HP może jednak napotkać na opór ze strony amerykańskiego prawa. Niemal wszystkie osiągnięcia CXMT w ostatnich latach to wynik szpiegostwa przemysłowego i kradzieży tajemnic Samsunga. Dodatkowo zgodnie z zapisami NDAA, a konkretnie sekcją 5949, Departament Obrony USA nie może korzystać z półprzewodników pochodzących od CXMT. A amerykańska administracja jest bardzo dużym klientem HP.