ZUS wysyła wiadomość do ponad 3 mln Polaków. Koniecznie przeczytaj

Początek stycznia to czas, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozsyła płatnikom informację na temat rozliczeń składek za zeszły rok. To informacja, z którą koniecznie należy się zapoznać. Dokumenty trafią do ponad 3,4 mln przedsiębiorców.

ZUS z ważną wiadomością

Z informacji przesłanej przez ZUS przedsiębiorcy dowiedzą się, jaki jest stan ich składek na bezpiecznie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za 2025 roku. To niezwykle istotne, ponieważ jest jasny komunikatem, czy mamy zaległości, nadpłatę, czy stan konta wyszedł na zero i nie są konieczne żadne dalsze działania.

Wiadomość będzie dostępna w systemie PUE (eZUS). W tym celu należy zalogować się na konto, wybrać zakładkę "płatnik", a następnie "panel płatnika". W dalszej kolejności trzeba odszukać sekcję "salda bieżące" lub wejść do skrzynki odbiorczej, gdzie będzie znajdowała się informacja od ZUS-u. Co ważne, wiadomość nie jest przesyłana e-mailowo.