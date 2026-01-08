ZUS wysyła wiadomość do ponad 3 mln Polaków. Koniecznie przeczytaj
ZUS poinformował, że około 3 mln Polaków w najbliższych dniach powinno spodziewać się wiadomości. Nie ma powodów do paniki, ale z informacją koniecznie trzeba się zapoznać.
Początek stycznia to czas, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozsyła płatnikom informację na temat rozliczeń składek za zeszły rok. To informacja, z którą koniecznie należy się zapoznać. Dokumenty trafią do ponad 3,4 mln przedsiębiorców.
ZUS z ważną wiadomością
Z informacji przesłanej przez ZUS przedsiębiorcy dowiedzą się, jaki jest stan ich składek na bezpiecznie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za 2025 roku. To niezwykle istotne, ponieważ jest jasny komunikatem, czy mamy zaległości, nadpłatę, czy stan konta wyszedł na zero i nie są konieczne żadne dalsze działania.
Wiadomość będzie dostępna w systemie PUE (eZUS). W tym celu należy zalogować się na konto, wybrać zakładkę "płatnik", a następnie "panel płatnika". W dalszej kolejności trzeba odszukać sekcję "salda bieżące" lub wejść do skrzynki odbiorczej, gdzie będzie znajdowała się informacja od ZUS-u. Co ważne, wiadomość nie jest przesyłana e-mailowo.
W przypadku nadpłaty koniecznie jest złożenie formularza RZS-P, ponieważ zwrot możliwy jest tylko na wniosek płatnika. Jeśli tego nie zrobimy, to nadmiarowa kwota zostanie automatycznie przekazana na poczet bieżących oraz przyszłych składek. Natomiast w przypadku wystąpienia na koncie niedopłaty, konieczne jest jej spłacenie. Jeśli kwota jest zbyt wysoka, to możliwe jest rozłożenie jej na raty.