Zanim prześlesz w ten sposób pieniądze, upewnij się co do jednego

Włamują się na konta przypadkowych osób

Nie jest to odosobniony przypadek. Włamanie na konto w popularnych portalach społecznościowych, a następnie wyłudzenie od osoby poszkodowanej pieniędzy, to przestępstwo, które oszuści sobie upodobali i stosują bardzo często. A poszkodowanymi są właściwie zawsze dwie osoby (lub nawet więcej) - ta, której włamano się na konto społecznościowe oraz ta, która pieniądze przelała.