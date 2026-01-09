be quiet! atakuje na wielu frontach. Cisza, jakość i wydajność

W tym tygodniu w amerykańskim Las Vegas odbywały się targi CES 2026, jedno z największych wydarzeń w świecie nowych technologii. Wśród wystawców nie zabrakło be quiet!, czyli niemieckiego producenta klasy premium, kojarzonego za sprawą bardzo solidnych i cichych podzespołów komputerowych. Pokazali oni szereg ciekawych produktów na ten rok.

Po rozbudowanych klawiaturach przyszła pora na myszki

Mocny nacisk położony został na układy chłodzenia procesora. Dostaliśmy zarówno zestaw AiO w postaci be quiet! Light Loop IO LCD, jak i tradycyjne coolery wieżowe - be quiet! Dark Rock 6 i Dark Rock Pro 6 (IO LCD). Będą one wspierać nowsze i starsze procesory AMD oraz Intela, w tym niewydaną jeszcze serię Nova Lake dla gniazda LGA 1954.

W pierwszym przypadku oprócz topowej wydajności i kultury pracy postawiono na bogate podświetlenie ARGB LED oraz wbudowany w bloko-pompke ekran 2,1" o jasności 500 nitów. Pozwala on na wyświetlane parametrów PC, ale też własnych obrazków i animacji. Dostajemy tutaj wentylatory be quiet! Light Wings LX PWM, a do wyboru będą dwa warianty - 240 i 360 mm w białej i czarnej wersji kolorystycznej. Wyceniono je kolejno na 205 i 235 euro, czyli około 865 i 989 złotych.

be quiet! Dark Rock 6 i Dark Rock Pro 6 to propozycje dla osób, które nie przepadają za światełkami. Mowa o całkowicie czarnej kolorystyce, acz nie znamy jeszcze wymiarów i wagi obu modeli. Wiemy jednak, że pierwszy wyposażono w 6 ciepłowodów i jeden wentylator 135-milimetrowy z serii Silent Wings, drugi zaś posiada 7 rurek cieplnych i dwa wentylatory. Ich premiera planowana jest na 19 maja.

Co ciekawe pokazano również prototyp be quiet! Dark Rock Pro 6 IO LCD, czyli wersji z 4,5-calowym wyświetlaczem pozwalającym na wyświetlanie niemal wszystkiego. Tutaj jednak premiera nie nastąpi wcześniej niż w drugiej połowie 2026 roku, a cena wciąż nie została ustalona.