Jest 20 razy mocniejszy, niż fentanyl i podbija Europejskie ulice

W latach 50. naukowcy chcieli stworzyć syntetyczne opioidy, których celem miało być zastąpienie morfiny przy leczeniu niezwykle silnego bólu. Udało się im aż zbyt dobrze. Nitazeny są uznawane za silniejsze setki, a nawet tysiące razy, niż morfina. Z tego też powodu preparaty na ich bazie nie trafiły nigdy do użytku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nitazeny podbijają ulice

Problem w tym, że od 2019 roku zaczęto obserwować ich pojawianie się na ulicach. Co więcej, ich popularność stale rośnie. Narkotyki te są nawet 20-krotnie silniejsze od fenantylu. Z tego powodu łatwo je przedawkować. Jednak najgorsze jest to, że ich wykrycie w testach przesiewowych jest niezwykle trudne i często kończy się wynikiem fałszywie ujemnym.