Sprzęt

Zaczyna się. Znany producent zapowiada duże podwyżki

Firma Dell szykuje duże podwyżki cen laptopów i komputerów stacjonarnych. Powód jest oczywisty — rosnące ceny pamięci RAM.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:04
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zaczyna się. Znany producent zapowiada duże podwyżki

Ceny pamięci RAM wymknęły się spod kontroli. W zaledwie 2 miesiące wzrosły o 200, 300, a czasami nawet i więcej procent. To odbija się na producentach. Podwyżki cen laptopów, smartfonów i tabletów już teraz stają się faktem. Takie szykuje między innymi Dell.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wzrost cen laptopów

Serwis Business Insider dotarł do wewnętrznej komunikacji firmy Dell, z której wynika, że firma szykuje duży wzrost cen za laptopy i komputery stacjonarne. Na razie tylko te, które są sprzedawane firmom, ale to prawdopodobnie tylko kwestia czasu, gdy wyższe ceny zobaczymy również przy sprzętach dla konsumentów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop PREDATOR Helios Neo 18 AI PHN18-72-770J 18" IPS 165Hz Ultra 7-255HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop PREDATOR Helios Neo 18 AI PHN18-72-770J 18" IPS 165Hz Ultra 7-255HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
-600 zł
7499 zł - najniższa cena
Kup teraz 6899 zł
Laptop HP EliteBook 830 G11 13.3" IPS Ultra 5-135U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop HP EliteBook 830 G11 13.3" IPS Ultra 5-135U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
7299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 7299.99 zł
Laptop ASUS Zenbook 14 UX3405CA-PZ085W 14" OLED Ultra 5-225H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS Zenbook 14 UX3405CA-PZ085W 14" OLED Ultra 5-225H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
4499 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499 zł
Advertisement

Wzrost dotyczy przede wszystkim urządzeń z dużą ilością pamięci RAM oraz pojemnymi dyskami SSD. Jednak, co ciekawe, w niektórych przypadkach wzrosła też cena za niektóre modele kart graficznych, a nawet za monitor.

Wszystkie urządzenia z serii Dell Pro oraz Pro Max z 32 GB pamięci RAM będą droższe o 130-230 dolarów za sztukę. Za te same urządzenia ze 128 GB pamięci RAM firmy zapłacą aż 520-765 dolarów więcej. Z kolei o 55-135 dolarów wzrosną ceny w przypadku wariantów z dyskiem SSD o pojemności 1 TB. 

Jednocześnie Dell podwyższa też ceny za układy graficzne RTX Pro 5000. Model z 6 GB pamięci będzie kosztować o 66 dolarów więcej, a z 24 GB aż o 530 dolarów więcej. Przedsiębiorstwa zapłacą też dodatkowe 150 dolarów za monitor Dell Pro 55 Plus.

Jednocześnie Dell miał ostrzec swoich klientów, że nawet zamówienie dużych ilości sprzętów dzisiaj, nie gwarantuje, że w przyszłości cena nie zostanie zmieniona. To tylko pokazuje, jak dynamicznie zmienia się sytuacja.

Image
telepolis
dell pamięci RAM ceny pamięci RAM ceny pamięci DRAM
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Tom's Hardware