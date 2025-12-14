Zaczyna się. Znany producent zapowiada duże podwyżki
Firma Dell szykuje duże podwyżki cen laptopów i komputerów stacjonarnych. Powód jest oczywisty — rosnące ceny pamięci RAM.
Ceny pamięci RAM wymknęły się spod kontroli. W zaledwie 2 miesiące wzrosły o 200, 300, a czasami nawet i więcej procent. To odbija się na producentach. Podwyżki cen laptopów, smartfonów i tabletów już teraz stają się faktem. Takie szykuje między innymi Dell.
Wzrost cen laptopów
Serwis Business Insider dotarł do wewnętrznej komunikacji firmy Dell, z której wynika, że firma szykuje duży wzrost cen za laptopy i komputery stacjonarne. Na razie tylko te, które są sprzedawane firmom, ale to prawdopodobnie tylko kwestia czasu, gdy wyższe ceny zobaczymy również przy sprzętach dla konsumentów.
Wzrost dotyczy przede wszystkim urządzeń z dużą ilością pamięci RAM oraz pojemnymi dyskami SSD. Jednak, co ciekawe, w niektórych przypadkach wzrosła też cena za niektóre modele kart graficznych, a nawet za monitor.
Wszystkie urządzenia z serii Dell Pro oraz Pro Max z 32 GB pamięci RAM będą droższe o 130-230 dolarów za sztukę. Za te same urządzenia ze 128 GB pamięci RAM firmy zapłacą aż 520-765 dolarów więcej. Z kolei o 55-135 dolarów wzrosną ceny w przypadku wariantów z dyskiem SSD o pojemności 1 TB.
Jednocześnie Dell podwyższa też ceny za układy graficzne RTX Pro 5000. Model z 6 GB pamięci będzie kosztować o 66 dolarów więcej, a z 24 GB aż o 530 dolarów więcej. Przedsiębiorstwa zapłacą też dodatkowe 150 dolarów za monitor Dell Pro 55 Plus.
Jednocześnie Dell miał ostrzec swoich klientów, że nawet zamówienie dużych ilości sprzętów dzisiaj, nie gwarantuje, że w przyszłości cena nie zostanie zmieniona. To tylko pokazuje, jak dynamicznie zmienia się sytuacja.