Zaczyna się. Znany producent zapowiada duże podwyżki

Ceny pamięci RAM wymknęły się spod kontroli. W zaledwie 2 miesiące wzrosły o 200, 300, a czasami nawet i więcej procent. To odbija się na producentach. Podwyżki cen laptopów, smartfonów i tabletów już teraz stają się faktem. Takie szykuje między innymi Dell.

Wzrost cen laptopów

Serwis Business Insider dotarł do wewnętrznej komunikacji firmy Dell, z której wynika, że firma szykuje duży wzrost cen za laptopy i komputery stacjonarne. Na razie tylko te, które są sprzedawane firmom, ale to prawdopodobnie tylko kwestia czasu, gdy wyższe ceny zobaczymy również przy sprzętach dla konsumentów.

Wzrost dotyczy przede wszystkim urządzeń z dużą ilością pamięci RAM oraz pojemnymi dyskami SSD. Jednak, co ciekawe, w niektórych przypadkach wzrosła też cena za niektóre modele kart graficznych, a nawet za monitor.

Wszystkie urządzenia z serii Dell Pro oraz Pro Max z 32 GB pamięci RAM będą droższe o 130-230 dolarów za sztukę. Za te same urządzenia ze 128 GB pamięci RAM firmy zapłacą aż 520-765 dolarów więcej. Z kolei o 55-135 dolarów wzrosną ceny w przypadku wariantów z dyskiem SSD o pojemności 1 TB.

Jednocześnie Dell podwyższa też ceny za układy graficzne RTX Pro 5000. Model z 6 GB pamięci będzie kosztować o 66 dolarów więcej, a z 24 GB aż o 530 dolarów więcej. Przedsiębiorstwa zapłacą też dodatkowe 150 dolarów za monitor Dell Pro 55 Plus.