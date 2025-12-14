Korzystasz z Amazon Prime? Szykuj się na podwyżki

Na oficjalnej stronie Amazona pojawiła się informacja, z której wynika, że Polacy muszą szykować się na wzrost cen usługi Prime. Procentowo będzie to duża podwyżka. Na szczęście kwotowo nie odczujemy tego mocno.

Dalsza część tekstu pod wideo

Podwyżka Amazon Prime

Aktualnie Amazon Prime kosztuje w Polsce 10,99 zł miesięcznie lub 49 zł za cały rok. Pod tym względem nasz kraj jest jednym z najtańszych na świecie. Po podwyżkach niewiele się pod tym kątem zmieni. Ceny wzrosną odpowiednio do 15,50 zł miesięcznie oraz 69 zł rocznie. To nadal niezwykle dobra oferta.

Co ważne, nowe ceny dotyczą jak na razie tylko nowych użytkowników. Na kontach osób, które już korzystają z Amazon Prime, wciąż widnieje kwota 49 zł za rok. Dlatego też nie wiadomo, kiedy i jak dokładnie zostanie przeprowadzona podwyżka.