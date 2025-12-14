Telewizja i VoD

Korzystasz z Amazon Prime? Szykuj się na podwyżki

Rekordowo niska cena Amazon Prime nie mogła utrzymać się zbyt długo. Firma szykuje podwyżki. Na szczęście nadal oferta będzie niezwykle korzystna.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:52
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Korzystasz z Amazon Prime? Szykuj się na podwyżki

Na oficjalnej stronie Amazona pojawiła się informacja, z której wynika, że Polacy muszą szykować się na wzrost cen usługi Prime. Procentowo będzie to duża podwyżka. Na szczęście kwotowo nie odczujemy tego mocno.

Dalsza część tekstu pod wideo

Podwyżka Amazon Prime

Aktualnie Amazon Prime kosztuje w Polsce 10,99 zł miesięcznie lub 49 zł za cały rok. Pod tym względem nasz kraj jest jednym z najtańszych na świecie. Po podwyżkach niewiele się pod tym kątem zmieni. Ceny wzrosną odpowiednio do 15,50 zł miesięcznie oraz 69 zł rocznie. To nadal niezwykle dobra oferta.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor HYUNDAI ULX43359GSMART 43" LED 4K Android TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor HYUNDAI ULX43359GSMART 43" LED 4K Android TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Telewizor PANASONIC TB-65W61AEZ 65" LED 4K TiVo OS Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor PANASONIC TB-65W61AEZ 65" LED 4K TiVo OS Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-300.02 zł
2599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299.97 zł
Telewizor SAMSUNG QE55Q6F QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE55Q6F QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Advertisement

Co ważne, nowe ceny dotyczą jak na razie tylko nowych użytkowników. Na kontach osób, które już korzystają z Amazon Prime, wciąż widnieje kwota 49 zł za rok. Dlatego też nie wiadomo, kiedy i jak dokładnie zostanie przeprowadzona podwyżka.

Amazon Prime to wiele korzyści. Przede wszystkim daje dostęp do serwisu streamingowego Prime Video. To też darmowe dostawy ze sklepu Amazona. Jakby tego było mało, to w ramach pakietu mamy również co miesiąc darmowego suba na wybranym przez siebie kanale na Twitchu oraz liczne gry, które są systematycznie rozdawane w ramach usługi Prime Gaming.

Image
telepolis
amazon prime Amazon Prime Video Amazon Prime cena Amazon Prime podwyżka cen co daje Amazon Prime Amazon Prime czy warto
Zródła zdjęć: Hamara / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Amazon