Świetna okazja dla graczy. Monitor OLED za mniej, niż 2000 zł, ale zostały ostatnie sztuki

Po co komu monitor OLED? To proste: dla świetnych kolorów, fenomenalnego kontrastu i bardzo niskiego czasu reakcji pikseli. LG UltraGear 27GS95QE-B oferuje to wszystko. Jest to 26,5-calowy panel o rozdzielczości 1440p i z odświeżaniem 240 Hz, a jego czas reakcji to jedyne 0,03 ms. Kontrast to natomiast fenomenalne 1 500 000:1 A wszystko to za jedyne 1879 zł. Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ w momencie pisania tego tekstu zostało jedynie 47 sztuk.

Dalsza część tekstu pod wideo

LG UltraGear 27GS95QE-B

Sam monitor oferuje pokrycie palety DCI-P3 na poziomie 90% i został skalibrowany pod sRGB. Tu warto podkreślić, że gamut sRGB jest węższy, od DCI-P3. Producent chwali się także obecnością HDR. Tu jednak bym uważał, podobnie jak na trzymanie monitora tak, aby padały na niego promienie słońca.

Wadą tanich paneli OLED, o której dość rzadko się mówi, jest niska jasność. Tu mamy 275 nitów, co powinno wystarczyć do normalnej obsługi, jednak słońce padające na ekran staje się w takim wypadku odczuwalnym problemem. Warto mieć to na uwadze przy zakupie i ustawianiu urządzenia.