Sprzęt

Świetna okazja dla graczy. Monitor OLED za mniej, niż 2000 zł, ale zostały ostatnie sztuki

Jest to jedna z tych promocji, gdzie czas gra kluczową kwestię. Dlatego postaram się nie przedłużać.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:11
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Świetna okazja dla graczy. Monitor OLED za mniej, niż 2000 zł, ale zostały ostatnie sztuki

Po co komu monitor OLED? To proste: dla świetnych kolorów, fenomenalnego kontrastu i bardzo niskiego czasu reakcji pikseli. LG UltraGear 27GS95QE-B oferuje to wszystko. Jest to 26,5-calowy panel o rozdzielczości 1440p i z odświeżaniem 240 Hz, a jego czas reakcji to jedyne 0,03 ms. Kontrast to natomiast fenomenalne 1 500 000:1 A wszystko to za jedyne 1879 zł. Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ w momencie pisania tego tekstu zostało jedynie 47 sztuk. 

Dalsza część tekstu pod wideo
LG UltraGear 27GS95QE-B Tani monitor OLED

LG UltraGear 27GS95QE-B

Sam monitor oferuje pokrycie palety DCI-P3 na poziomie 90% i został skalibrowany pod sRGB. Tu warto podkreślić, że gamut sRGB jest węższy, od DCI-P3. Producent chwali się także obecnością HDR. Tu jednak bym uważał, podobnie jak na trzymanie monitora tak, aby padały na niego promienie słońca.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Monitor LG UltraGear 45GX950A-B.AEU 44.5" 5120x2160px 165Hz 0.03 ms [GTG] Curved
Monitor LG UltraGear 45GX950A-B.AEU 44.5" 5120x2160px 165Hz 0.03 ms [GTG] Curved
0 zł
7499 zł - najniższa cena
Kup teraz 7499 zł
Monitor LG UltraGear 24GS60F-B 23.8" 1920x1080px IPS 180Hz 1 ms [GTG]
Monitor LG UltraGear 24GS60F-B 23.8" 1920x1080px IPS 180Hz 1 ms [GTG]
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Monitor LG 27UP850K-W 27" 3840x2160px IPS 5 ms [GTG]
Monitor LG 27UP850K-W 27" 3840x2160px IPS 5 ms [GTG]
0 zł
1339 zł - najniższa cena
Kup teraz 1339 zł
Advertisement
LG UltraGear 27GS95QE-B Tani monitor OLED

Wadą tanich paneli OLED, o której dość rzadko się mówi, jest niska jasność. Tu mamy 275 nitów, co powinno wystarczyć do normalnej obsługi, jednak słońce padające na ekran staje się w takim wypadku odczuwalnym problemem. Warto mieć to na uwadze przy zakupie i ustawianiu urządzenia.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
LG monitory monitor OLED LG UltraGear 27GS95QE-B Tani monitor OLED
Zródła zdjęć: LG