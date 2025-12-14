Sprzęt

Galaxy S26 rozczaruje? Samsung chce nas zmusić do kupna Ultry

Fani Samsunga mogą poczuć się zawiedzeni nadchodzącymi premierami. Wygląda na to, że koreański gigant planuje kontrowersyjną strategię dotyczącą serii Galaxy S26.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:06
Niepokojące doniesienia o Galaxy S26

Jeśli planowałeś zakup podstawowego flagowca Samsunga w przyszłym roku, mamy złe wieści. Najnowsze doniesienia z Korei sugerują, że Galaxy S26 i Galaxy S26+ mogą nie być warte twojej uwagi. Producent podobno celowo hamuje rozwój tych modeli. Ma to podobno sprawić, by Galaxy S26 Ultra wyglądał na jedyny słuszny wybór.

Policzysz zmiany na palcach jednej ręki

Podstawowy model Galaxy S26 zapowiada się nad wyraz skromnie. Co nowego zobaczymy? Plotki mówią o nieco większym ekranie (6,3 cala), nowym procesorze i starcie z poziomu 256 GB pamięci. Do tego dojdzie bateria powiększona do 4300 mAh. Smartfon ma być też odrobinę cieńszy. I to w zasadzie tyle.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku modelu z Plusem. Tutaj mówi się właściwie tylko o nowym procesorze. Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to jeden z najbardziej leniwych odświeżeń serii w historii marki. Samsung zdaje się mówić wprost: "chcesz nowości, płać za Ultrę".

Ultra ma błyszczeć na tle przeciętniaków

Strategia Samsunga wydaje się jasna. Galaxy S26 Ultra ma zostać gwiazdą wieczoru, ale nie dlatego, że będzie rewolucyjny. Będzie po prostu wyglądał świetnie w zestawieniu z "wykastrowanymi" modelami podstawowymi.

Wersja Ultra ma otrzymać lepszy materiał wyświetlacza, nową technologię ochrony prywatności ekranu i oczywiście szybsze ładowanie (przewodowe i bezprzewodowe). Dojdą do tego innowacyjne funkcje AI oraz ulepszony sprzęt fotograficzny. Jednak analitycy studzą entuzjazm. Przesiadka z Galaxy S25 Ultra na Galaxy S26 Ultra nie przyniesie drastycznej zmiany doświadczeń. Poczujesz różnicę tylko wtedy, gdy porównasz Ultrę do stagnującego, podstawowego modelu S26.

Drożej i gorzej? Fani są wściekli

Najbardziej niepokojące są jednak doniesienia o cenach. Mimo że seria Galaxy S26 zapowiada się jako minorowy upgrade, ma być droższa od poprzedników. Samsung początkowo planował ulepszenia aparatów w tańszych modelach, ale podobno zrezygnował z tego pomysłu ze względu na koszty.

Zobacz: Galaxy S26 rozczaruje aparatem? Samsung ma ważny powód

Znany w branży informator Ice Universe nie przebiera w słowach. Uważa, że Samsung zgubił drogę, przedkładając zyski nad specyfikację techniczną. Sugeruje nawet, że taką politykę należałoby zbojkotować.

Tymczasem konkurencja nie śpi. iPhone 18 Pro i inni flagowcy z 2026 roku mogą technologicznie odjechać Koreańczykom. Jeśli Samsung utrzyma ten kurs minimalnych zmian przy rosnących cenach, może w końcu stracić swoją pozycję lidera w świecie Androida.

Image
telepolis
samsung nowy smartfon samsung Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 Ultra specyfikacja Samsung Galaxy S26 specyfikacja Samsung Galaxy S26+ samsung galaxy s26+ specyfikacja
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Phone Arena
Źródła tekstu: @UniverseIce / X, Phone Arena