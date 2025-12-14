Zaskakujący ruch Samsunga. Będą ogromnym dostawcą komponentów do PC

Najnowsze doniesienia wskazują na to, że Samsung wkracza na całego jako jeden z największych producentów komponentów PC. Koreańska korporacja ma być dostawcą chipów dla AMD.

Samsung kontra TSMC – nowa rywalizacja

Samsung planuje ogromny powrót jako dostawca układów dla procesorów. Jego chipy SF2 wykonywane w litografii 2 nm mają trafić do następnej generacji procesorów AMD. Spekuluje się o tym, że mogą to być CPU z linii EPYC Venice. Koreańczycy w ten sposób mogą w poważny sposób zagrozić TSMC. Tajwański potentat jest największym dostawcą dla innych gigantów pokroju Apple, czy Tesli i oczywiście dotychczas obsługiwał AMD.

Źródłem tych doniesień jest Soul Economic Daily (Sedaily) - koreański dziennik ekonomiczny. Samsung Foundry prowadzi obecnie rozmowy z AMD (a wcześniej z Apple i Teslą, które zakończyły się sukcesem), aby zapewnić im układy SF2. Tajwan, w którym operuje TSMC, mierzy się obecnie z ograniczeniami dostaw - przez co otworzyła się furtka dla Samsunga.

Według portalu Wccftech, jest bardzo prawdopodobne, że AMD rozważa przeniesienie produkcji procesorów EPYC Venice do Samsung Foundry, ponieważ obecnie są one produkowane w mocno obciążonych liniach TSMC w litografii 2 nm. Miałoby to właśnie największy sens. Oczywiście mogłoby też chodzić o konsumenckie CPU Olympic Ridge, ale ich premiera planowana jest dopiero na końcówkę 2026 roku, więc obecne rozmowy dotyczą raczej serwerowych układów EPYC.

Jeśli prototypy Samsunga spełnią wymagania AMD, zwiększy się szansa, że także Olympic Ridge będzie produkowane równolegle w Samsung Foundry obok TSMC.