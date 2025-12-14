Lepiej tego nie przegap, bo możesz się obłowić. Elektronika za pół ceny

Euronics XXL zaprasza na wielkie... zamknięcie

Euronics XXL w Wedel, położony przy Rissener Straße/B431, zamknie działalność z końcem lutego, a w sklepie trwa już wyprzedaż z wysokimi rabatami. Decyzja wynika z rosnących kosztów energii, niskich marż i silnej presji e‑commerce, które podkopały opłacalność dużego, stacjonarnego elektromarketu.​

Promocjami objęty jest cały asortyment tego elektromarketu, od iPhone'ów, przez duże i małe AGD, komputery, kina domowe, po telewizory. Asortyment zdecydowanie premium, to nie jest dyskont, tylko renomowany sklep z różnego rodzaju elektroniką. Właściciel nieruchomości już pracuje nad nową koncepcją dla ok. 1800 m² powierzchni, tymczasem zaś na wszystkich czeka wyprzedaż, jakiej jeszcze Wedel nie widział.