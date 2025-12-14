Tech

Lepiej tego nie przegap, bo możesz się obłowić. Elektronika za pół ceny

Takie okazje nie zdarzają się każdego dnia. To nie reklama, tylko autentyczne cenowe szaleństwo. Na 1800 m² powierzchni przecena pogania przecenę, a towar błyskawicznie znika z półek.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 17:41
1
Euronics XXL zaprasza na wielkie... zamknięcie

Euronics XXL w Wedel, położony przy Rissener Straße/B431, zamknie działalność z końcem lutego, a w sklepie trwa już wyprzedaż z wysokimi rabatami. Decyzja wynika z rosnących kosztów energii, niskich marż i silnej presji e‑commerce, które podkopały opłacalność dużego, stacjonarnego elektromarketu.​

Promocjami objęty jest cały asortyment tego elektromarketu, od iPhone'ów, przez duże i małe AGD, komputery, kina domowe, po telewizory. Asortyment zdecydowanie premium, to nie jest dyskont, tylko renomowany sklep z różnego rodzaju elektroniką. Właściciel nieruchomości już pracuje nad nową koncepcją dla ok. 1800 m² powierzchni, tymczasem zaś na wszystkich czeka wyprzedaż, jakiej jeszcze Wedel nie widział.

Czy warto jechać? Wszystko zależy od tego, jak daleko masz do Wedla położonego przy samiutkim Hamburgu, od jego zachodniej strony.

Zródła zdjęć: Google Maps, wł
Źródła tekstu: wedel.de, oprac. wł