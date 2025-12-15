iRobot ratuje się przed upadkiem. Uruchomiono procedurę

Firma iRobot złożyła wniosek o bankructwo. Nie oznacza to, że marka przechodzi do historii. Skorzystano ze specjalnego mechanizmu, który ma za zadanie uchronić firmę przed zamknięciem.

Bankructwo iRobot

Amerykańska firma, która od dawna zmaga się z problemami finansowymi, złożyła wniosek o ochronę przed wierzycielami. Skorzystano w tym przypadku z Chapter 11, czyli procedury, która pozwala firmie dalej działać i przejść ewentualną restrukturyzację. W ten sposób właściciele chcą uratować markę, korzystając przy okazji z nadzoru sądu.

iRobot zapewnia, że nie wpływa to na działalność firmy. Ta będzie dalej prowadzona w normalnym trybie. Spółka zobowiązała się do uregulowania wszystkich płatności na rzecz dostawców, wierzycieli oraz pracowników.

Jednocześnie firma zawarła porozumienie z kluczowymi pożyczkodawcami, którzy — w zamian za umorzenie długów — przejmą kontrolę nad aktywami przedsiębiorstwa. W związku z tym firma Picea, globalny producent i dostawca zaawansowanych technologii i komponentów do robotów sprzątających, przejęła 100 proc. udziałów w iRobot.

o przełomowy moment w zabezpieczeniu długoterminowej przyszłości iRobot. Partnerstwo z Picea wzmacnia naszą kondycję finansową, zapewniając stabilność naszym klientom, partnerom i dystrybutorom. Razem będziemy kontynuować rozwój przełomowych robotów Roomba oraz technologii smart home, które definiują markę iRobot od ponad trzech dekad. Połączenie innowacyjności i projektowania opartego na potrzebach konsumentów z zapleczem R&D i kompetencjami technicznymi Picea pozwoli iRobot kształtować kolejną epokę robotyki domowej powiedział Gary Cohen, CEO iRobot.