Humanoidalny robot na filmiku w końcu wykonuje pożyteczną czynność
Dyrektor generalny Figure AI opublikował właśnie klip, na którym robot humanoidalny sortuje paczki i to przez całe 60 minut.
Oczywiście nie sugerujemy, abyście oglądali całą godzinę, jak robot wykonuje jedną, w dodatku nudną czynność, ale trzeba przyznać, że może to być całkiem niezła pomoc, przynajmniej w okresie przedświątecznym.
W końcu coś pożytecznego?
Jak widać, każda firma zajmująca się robotyką chce być w trendzie i raz na jakiś czas pochwalić się osiągnięciami swoich robotów. I tym razem nie chodzi wcale o pokazy walki ani o bicie rekordów chodzenia. Chodzi o zwykłą pomoc przy żmudnej i niezbyt pasjonującej czynności. Figure AI, kalifornijska firma, która stworzyła robota humanoidalnego Figure, też dołożyła "swoją cegiełkę" w całym tym wyścigu umiejętności robotów.
Film ten jest odpowiedzią na zarzut, że robot tej marki, nie byłby w stanie poradzić sobie z "nudnymi" zadaniami, takimi jak sortowanie, nie wykonując przy tym ani jednego błędu. Robot, wyposażony w sztuczną inteligencję, ma za zadanie umieszczać na taśmie produkcyjnej różne torby i pudełka, etykietą skierowaną w dół. Jego zwinne palce są w stanie uchwycić każdą paczkę - działa dość sprawnie i szybko.
Oto 60 minut jak robot sortuje paczki. Wystarczająco nudne?
Film ten wyraźnie kontrastuje z materiałami publikowanymi przez wszystkie inne firmy technologiczne, w których roboty tańczą i walczą. Miło jest zobaczyć, jak humanoid w końcu wykonuje istotne zadania, jak sortowanie i co najważniejsze - robi to dobrze.