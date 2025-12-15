Nauka

Humanoidalny robot na filmiku w końcu wykonuje pożyteczną czynność

Dyrektor generalny Figure AI opublikował właśnie klip, na którym robot humanoidalny sortuje paczki i to przez całe 60 minut.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:10
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Humanoidalny robot na filmiku w końcu wykonuje pożyteczną czynność

Oczywiście nie sugerujemy, abyście oglądali całą godzinę, jak robot wykonuje jedną, w dodatku nudną czynność, ale trzeba przyznać, że może to być całkiem niezła pomoc, przynajmniej w okresie przedświątecznym. 

Dalsza część tekstu pod wideo

W końcu coś pożytecznego?

Jak widać, każda firma zajmująca się robotyką chce być w trendzie i raz na jakiś czas pochwalić się osiągnięciami swoich robotów. I tym razem nie chodzi wcale o pokazy walki ani o bicie rekordów chodzenia. Chodzi o zwykłą pomoc przy żmudnej i niezbyt pasjonującej czynności. Figure AI,  kalifornijska firma, która stworzyła robota humanoidalnego Figure, też dołożyła "swoją cegiełkę" w całym tym wyścigu umiejętności robotów. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot sprzątający CECOTEC Conga 20090 ProAI InfinitySoap
Robot sprzątający CECOTEC Conga 20090 ProAI InfinitySoap
0 zł
2926.76 zł - najniższa cena
Kup teraz 2926.76 zł
Robot sprzątający BEKO RoboSmart Pro VRR94314VW
Robot sprzątający BEKO RoboSmart Pro VRR94314VW
0 zł
878 zł - najniższa cena
Kup teraz 878 zł
Robot sprzątający BOSCH BCRDW3BAB
Robot sprzątający BOSCH BCRDW3BAB
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Advertisement

Film ten jest odpowiedzią na zarzut, że robot tej marki, nie byłby w stanie poradzić sobie z "nudnymi" zadaniami, takimi jak sortowanie, nie wykonując przy tym ani jednego błędu. Robot, wyposażony w sztuczną inteligencję, ma za zadanie umieszczać na taśmie produkcyjnej różne torby i pudełka, etykietą skierowaną w dół. Jego zwinne palce są w stanie uchwycić każdą paczkę - działa dość sprawnie i szybko. 

Oto 60 minut jak robot sortuje paczki. Wystarczająco nudne?

tak skomentował opublikowany przez siebie film, Brett Adcock, założyciel Figure AI.

Film ten wyraźnie kontrastuje z materiałami publikowanymi przez wszystkie inne firmy technologiczne, w których roboty tańczą i walczą. Miło jest zobaczyć, jak humanoid w końcu wykonuje istotne zadania, jak sortowanie i co najważniejsze - robi to dobrze. 

Image
telepolis
robot humanoidalny roboty humanoidalne humanoidalny robot
Zródła zdjęć: Figure AI
Źródła tekstu: digitaltrends.com