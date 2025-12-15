Humanoidalny robot na filmiku w końcu wykonuje pożyteczną czynność

Oczywiście nie sugerujemy, abyście oglądali całą godzinę, jak robot wykonuje jedną, w dodatku nudną czynność, ale trzeba przyznać, że może to być całkiem niezła pomoc, przynajmniej w okresie przedświątecznym.

W końcu coś pożytecznego?

Jak widać, każda firma zajmująca się robotyką chce być w trendzie i raz na jakiś czas pochwalić się osiągnięciami swoich robotów. I tym razem nie chodzi wcale o pokazy walki ani o bicie rekordów chodzenia. Chodzi o zwykłą pomoc przy żmudnej i niezbyt pasjonującej czynności. Figure AI, kalifornijska firma, która stworzyła robota humanoidalnego Figure, też dołożyła "swoją cegiełkę" w całym tym wyścigu umiejętności robotów.

Film ten jest odpowiedzią na zarzut, że robot tej marki, nie byłby w stanie poradzić sobie z "nudnymi" zadaniami, takimi jak sortowanie, nie wykonując przy tym ani jednego błędu. Robot, wyposażony w sztuczną inteligencję, ma za zadanie umieszczać na taśmie produkcyjnej różne torby i pudełka, etykietą skierowaną w dół. Jego zwinne palce są w stanie uchwycić każdą paczkę - działa dość sprawnie i szybko.

Oto 60 minut jak robot sortuje paczki. Wystarczająco nudne? tak skomentował opublikowany przez siebie film, Brett Adcock, założyciel Figure AI.