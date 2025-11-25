Ten humanoidalny robot pobił nowy rekord. Zdziwicie się, w czym

Najdłuższy spacer w historii

Robot A2 firmy AgiBot pokonał właśnie rekord w chodzeniu. Pokonał ponad 100 kilometrów w ciągu trzech dni. To niebywałe osiągnięcie. I w ten oto prosty sposób humanoidalny robot trafił do księgi rekordów, bowiem wykonał najdłuższy spacer w historii, jeśli chodzi o tego typu maszyny.

Robot A2 to dzieło chińskiej firmy robotycznej, AgiBot. Udało mu się pokonać trasę liczącą dokładnie 106,3 kilometrów w ciągu zaledwie trzech dni, kończąc podróż wzdłuż słynnej szanghajskiej promenady Bund. Na nagraniu dokładnie widać pełnowymiarowego humanoidalnego robota, który przechadza się po obszarach miejskich, wzdłuż dróg krajowych i po mostach.

Tak długi spacer był możliwy także dzięki systemowi szybkiej wymiany baterii. Dzięki temu robot może poruszać się bez zbędnych przerw. Na ten moment nie zdradzono jeszcze szczegółów, w jaki sposób się taka wymiana odbywała.

Przejście z Suzhou do Szanghaju jest trudnym zadaniem nawet dla ludzi, ale robotowi to się udało. To świadczy o dojrzałości sprzętu robota, algorytmów równowagi móżdżkowej i wytrzymałości, co stanowi solidny fundament pod wdrożenie komercyjne na szeroką skalę. skomentował spacer zadowolony Wang Chuang, starszy prezes AgiBot.