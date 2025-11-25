Nauka

Ten humanoidalny robot pobił nowy rekord. Zdziwicie się, w czym

To, że roboty humanoidalne stają się coraz bardziej sprawne i pobijają coraz to nowsze rekordy to dla nas nic dziwnego. Przyzwyczailiśmy się już nawet do tego, że wciąż dostajemy na ich temat nowe rewelacje. Tak jest i tym razem.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:44
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ten humanoidalny robot pobił nowy rekord. Zdziwicie się, w czym

Najdłuższy spacer w historii 

Robot A2 firmy AgiBot pokonał właśnie rekord w chodzeniu. Pokonał ponad 100 kilometrów w ciągu trzech dni. To niebywałe osiągnięcie. I w ten oto prosty sposób humanoidalny robot trafił do księgi rekordów, bowiem wykonał najdłuższy spacer w historii, jeśli chodzi o tego typu maszyny. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Robot A2 to dzieło chińskiej firmy robotycznej, AgiBot. Udało mu się pokonać trasę liczącą dokładnie 106,3 kilometrów w ciągu zaledwie trzech dni, kończąc podróż wzdłuż słynnej szanghajskiej promenady Bund. Na nagraniu dokładnie widać pełnowymiarowego humanoidalnego robota, który przechadza się po obszarach miejskich, wzdłuż dróg krajowych i po mostach.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot sprzątający CECOTEC Conga 20090 ProAI InfinitySoap
Robot sprzątający CECOTEC Conga 20090 ProAI InfinitySoap
0 zł
2926.76 zł - najniższa cena
Kup teraz 2926.76 zł
Robot sprzątający CECOTEC Conga 999 Map Genesis
Robot sprzątający CECOTEC Conga 999 Map Genesis
0 zł
509 zł - najniższa cena
Kup teraz 509 zł
Robot sprzątający CECOTEC Conga 13090 Spin Revolution
Robot sprzątający CECOTEC Conga 13090 Spin Revolution
0 zł
2199 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Advertisement

Tak długi spacer był możliwy także dzięki systemowi szybkiej wymiany baterii. Dzięki temu robot może poruszać się bez zbędnych przerw. Na ten moment nie zdradzono jeszcze szczegółów, w jaki sposób się taka wymiana odbywała.

Przejście z Suzhou do Szanghaju jest trudnym zadaniem nawet dla ludzi, ale robotowi to się udało. To świadczy o dojrzałości sprzętu robota, algorytmów równowagi móżdżkowej i wytrzymałości, co stanowi solidny fundament pod wdrożenie komercyjne na szeroką skalę.  

skomentował spacer zadowolony Wang Chuang, starszy prezes AgiBot.

Trzeba pogratulować zatem robotowi wytrzymałości i dotarcia do celu. Jest to kolejne imponujące osiągnięcie dla tego typu maszyn. A zdajemy sobie sprawę, że to zaledwie początek. 

Image
telepolis
Robot pobił rekord w biegu na 100 metrów humanoidalny robot humanoidalny roboty humanoidalne nowy rekord humanoidalny robot
Zródła zdjęć: AgiBot
Źródła tekstu: digitaltrends.com